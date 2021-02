Matías González, el romperedes de todo el Regional Amateur

El andar de Atlético de la Juventud Alianza es inmejorable en el Torneo Regional Amateur: jugó cinco partidos y los ganó a todos, tiene puntaje perfecto y no sólo que ya se aseguró el primer puesto de la Zona 3, sino que a falta de una fecha para el final de la fase clasificatoria se está asegurando el "1" para la fase final, lo que le permitiría definir siempre de local.

El sueño de todo el mundo lechuzo es el ascenso al Federal A, que desde el 2002 que fue el año de su última participación en la tercera categoría del fútbol argentino, se le viene negando. Pero ahora está cada vez más cerca.

Y entre sus filas tiene al goleador de todo el torneo. El "Morci" Matías González es el máximo anotador no sólo del equipo o de la zona 3, sino que de todas las zonas del torneo. Tiene cinco goles en la misma cantidad de partidos, lo que lo hace un delantero temible para sus rivales.

González, surgido en Marquesado donde fue goleador del torneo local, pasó por Villa Obrera donde también fue goleador al igual que en Del Bono. Luego pasó por el Federal A en Desamparados y Peñarol, donde no tuvo muchos minutos de juego y no convirtió goles, pero ahora recayó en Alianza, donde es la gran figura.

El "Morci" dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y destacó el gran presente del equipo y su momento personal.

¿Cómo definís el presente del equipo y el tuyo personal?

- Estoy muy contento por el presente del equipo, se nota que está muy afianzado, sacamos muy bien los cinco partidos que jugamos, pero queda un solo partido para ver cómo clasificamos a la próxima ronda.

¿Cuál es la clave para haber ganado los cinco partidos que jugaron?

- Para mí es el estilo de juego que tenemos, siempre a la cancha que vamos tratamos de jugar igual. De los cinco partidos que jugamos, tres fueron de visitantes, fueron todos difíciles, pero lo que tiene este grupo es sacar fuerzas de donde no tenés y eso nos llevó a ganar los cinco partidos que jugamos.

¿El partido contra Peñaflor fue el más difícil que tuvieron hasta el momento?

- No sé si fue duro, pero sí que fue raro porque en ningún partido empezamos perdiendo y eso nos jugó un poco en contra, pero a la vez fue bueno que nos pase ahora y tratar que no nos pase en la siguiente fase. En el segundo tiempo entramos más convencidos de nuestras capacidades y gracias a Dios pudimos darlo vuelta y conseguir el triunfo.

¿Cuál piensan ustedes que es el rival a vencer en la próxima fase?

- Todavía no sabemos con quién podemos enfrentarnos la próxima fase, pero creo que todos los rivales que van a llegar ahí serán todos difíciles, aunque creo que los mendocinos son siempre muy duros, pero nosotros le vamos a jugar de igual a igual a cualquiera, porque nosotros tenemos las mismas ilusiones que ellos.

¿Estás atravesando tu mejor momento?

- No sé si es mi mejor momento, pero gracias a Dios se me está dando el tema de los goles, el equipo está funcionando muy bien y ese funcionamiento me ayuda a mí para poder convertir, pero todo es gracias al equipo.

¿A qué le atribuyes que no te fue del todo bien en los dos clubes del Federal A?

- Me dejó una buena enseñanza, por ahí no tuve las oportunidades que me hubiera gustado, pero me faltó confianza no sólo mía, sino del cuerpo técnico para poder demostrar mis capacidades. Uno trabaja para seguir creciendo y lo utilicé para aprender de cada uno de mis compañeros.

¿Quién te sorprendió como jugador en Alianza?

- Como está organizado el club, la entrega de los dirigentes y veo que los hinchas tienen muchas ganas. Este sueño es de todos y nos merecemos llegar al Federal A, pero quedan partidos muy difíciles. Lo lindo es que cada vez se está acercando más gente y ojalá nos apoyen.

¿Qué opinión tienes de Luis Pallaroni?

- Me sorprende las ganas de ganar que tiene, su forma de trabajo, como te hace mejorar día a día, no deja que te relajes en ningún momento y veo que sus ganas nos contagian a todos. El primer día que me llamó me dijo que me quería en su equipo y entonces ahora trato de devolverle la confianza que él me dio.

¿Qué significa para vos ser el máximo goleador de todas las zonas del torneo?

- Es uno de los objetivos que uno se plantea cuando arranca cada campeonato, pero todo es debido al buen funcionamiento del equipo y yo colaboro marcando las situaciones que se me presentan.