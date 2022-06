Mattius lanzó el video “Otra Vez” con una impronta oscura y melancólica

El joven artista de trap Mattius lanzó un nuevo videoclip del tema “Otra Vez”, que fue producido por Atlanta. De esta manera, la escena urbana sigue cosechando artistas que crean interesantes obras audiovisuales.

El artista contó que fue grabado en las inmediaciones de calle Paula Albarracín de Sarmiento y el Parque de Rivadavia. En total duró tres días y luego continuaron con la etapa de posproducción, de acuerdo a Mattius.

“La canción es triste y va dirigida a una chica, pero el productor de Atlanta le quiso dar otro enfoque al video, ya que aparece un chico que habla con una psicóloga y se acuerda de todas las relaciones pasadas que tuvo”, dijo a DIARIO HUARPE.

Respecto al tema, la producción musical, beat y máster fue realizado por Nazen y las voces por Química Récords.

Mattius habló sobre su carrera y expresó que empezó a escribir desde que tenía 12 años. “Me gustaba el rap y soltar flow. Luego, me grababa en mi casa”. Todo cambio cuando entró a un estudio de grabación para trabajar sus primeras canciones. “Ahí empezó a suceder todo. Tomé la música más profesionalmente y fue todo muy distinto, como que me sentí en un nuevo nivel”, comentó.

“A medida que uno va componiendo nueva música, aprende a mejorar e incluso a producirme algunas veces”, continuó el cantautor.

Afirmó que sus géneros preferidos son el trap y el reggaetón, aunque no se cierra a ningún estilo. “Yo le hago a todo el género urbano. Si me pinta hacer una bachata, no tengo problema en hacerlo”, indicó. Esto es algo característico de las nuevas generaciones, quienes apuestan a una mayor amplitud musical y variación de gustos.

Además, en estos últimos años se puso de moda las colaboraciones entre artistas, algo que se ha vuelto común en el ambiente de la música urbana. “Lo bueno es que no nos fijamos en competir, sino que estamos viendo en sacar un par de temas juntos. Nos ponemos a escribir, a grabar y salen cosas que no tenés planeadas”, finalizó.