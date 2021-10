Mauricio Ibarra: “Uñac tuvo mejor dinámica que Alberto para resolver la pandemia”

El exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol y no dudó al decir que el gobernador Sergio Uñac manejó de mejor forma la pandemia que el presidente Alberto Fernández y se mostró confiado en que el Frente Todos logrará un triunfo en las Elecciones Generales del 14 de noviembre. Sobre esto último aclaró que no es importante la diferencia que puedan sacarle al segundo: “Cuando termina el partido y ganas, no importa si ganas por cinco goles o por uno”.

“Sergio Uñac tuvo mejor dinámica para resolver los problemas de la pandemia, de la economía, tuvo una dinámica para lo social que lo hizo diferente”, dijo Ibarra y resaltó sin dudarlo “Uñac tuvo mejor dinámica que Alberto para resolver la pandemia. Manejamos bien la pandemia, con absoluto rigor en función de los números, de los resultados, de la economía, la provincia de San Juan tuvo matices de mayor nivel de flexibilidad que el resto del país. En San Juan acompañamos la situación de la industria, del comercio, de los sectores que más lo necesitaron”.

Ibarra también hizo referencia a la campaña electoral y lo que puede pasar en las urnas el 14 de noviembre al decir que “el 14 ganamos sin ninguna duda”. “Acá lo importante es ganar y consolidar el resultado, consolidar un modelo y también asimilar que hay cosas por mejorar. El gran enemigo de la política es la soberbia y el gobierno debe asimilar que hay cosas para mejorar”.

Para cerrar, el dirigente rawsino, elogió la figura Uñac y contó que, gracias al trabajo diario del primer mandatario, San Juan tendrá “más de $50 mil millones en obra pública. El gran triunfo de Uñac el 14 será poder acumular un piropo más de los sanjuaninos como buen administrador y como buen gobernador”.

En sus zapatos

¿Si estuvieras en los pies de Sergio Uñac, qué harías en 2023?

-Sigo trabajando. Uñac no es un dirigente que ha venido para irse, es un dirigente que tiene una potencialidad enorme. La política necesita de sangre nueva y Uñac representa ese tipo de dirigentes que necesita la Argentina.

Trofeo

¿Fue mejor intendente usted de Rawson o Uñac en Pocito?

-Mauricio Ibarra, sin dudas (risas).

Pregunta personal

¿Si Dios le dice o perdes la vista o dejas de mentir qué elige?

-Dejar de mentir, no miento. No es un recurso que uso mucho.

Ping pong

Sergio Uñac: “Es un gobernador de la renovación, un gran gobernador”.

José Luis Gioja: “Uno de los mejores gobernadores que tuvo San Juan”.

Alberto Fernández: “Un presidente de transición. Un presidente del peronismo que se reencuentra con el gobierno. No es ni malo ni bueno ser de transición. Ahora no es el líder que todos buscamos”.

Cristina Fernández: “Una de las dirigentes más formadas de la Argentina de los últimos tiempos”.

Mauricio Macri: “Un dirigente que se preparó para ser presidente pero sus resultados no fueron buenos”.

Marcelo Orrego: “Un dirigente que representa la renovación de la política en San Juan”.