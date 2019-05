Mejoran pronósticos de inflación y dólar, pero sigue lejos la reactivación de la economía real

Luego de que en abril la volatilidad del dólar y el dato de inflación de marzo superior al esperado agitara la incertidumbre en el mercado, las expectativas macroeconómicas de consultoras privadas y analistas mejoraron levemente en mayo tanto en materia de estabilidad cambiaria, en la proyección del IPC y en empleo, según los datos de la Encuesta Macroeconómica de El Cronista(EMEC) realizada mensualmente.

Inflación

El mes pasado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el 4,7% de inflación de marzo, cifra superior a la prevista que agitó los resquemores en el mercado cambiario.

Esta tendencia se replicó en las proyecciones de los analistas consultados en la EMEC de abril, que indicaron que 2019 cerraría con una inflación -mediana- de 41%, más de 6 puntos más que lo pronosticado en marzo. No obstante, en mayo las estimaciones se redujeron a 40,6%, tras la difusión un dato de inflación de 3,4%, inferior a las previsiones.

El panorama es menos alentador en cuanto a las estimaciones para 2020, la mediana de la expectativa de inflación se colocó en el 27,7%, apenas superior al 27,3% que se calculaba el mes pasado. En las últimas cuatro encuestas los analistas corrigieron el dato al alza.

Dólar

Abril fue un mes turbulento también para el tipo de cambio, que pasó de $ 42,9 a $ 47 (una suba de más de 11%) en los 10 días siguientes a que se conociera el 4,7% de inflación de marzo. Así, el mes pasado la mediana de las estimaciones para el valor a fin de año había subido a $ 53,15, casi un 5% más que lo estimado en la EMEC de marzo. La relativa estabilidad del valor de la divisa norteamericana hizo que los pronósticos de mayo para fin de año descendieran levemente a $ 53,1.

Este mes, el dólar tuvo poco movimiento, dado que osciló entre $ 45,4 y $ 46,3, con una mayor quietud en la segunda mitad del mes. Así, para fin de mayo la cifra esperada se sitúa en los $ 46.

De cara a 2020, al igual que en materia de inflación la corrección de las expectativas también fue al alza. Mientras que en abril analistas estimaron un dólar de $ 64 para fin del año que viene, en mayo la mediana de los pronósticos ascendió a $ 66.

PBI, resultado fiscal y reservas

Por otro lado, los datos no mejoraron en lo tocante a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), dado que los analistas amplificaron su pronóstico de la caída para este año: pasó de una baja de 1,5% estimada el mes pasado a una contracción de 1,65%. También se redujo la expectativa de crecimiento para el año que viene, de 2,1% a 2%.

Tampoco el optimismo se vio reflejado en materia fiscal, dado que las previsiones de déficit primario para este año se acentuaron en mayo al alcanzar un rojo de 0,5%, un leve retroceso con respecto al 0,4% que se auguró en abril. No obstante, el resultado continúa siendo mucho mejor que el déficit primario de 1,5% que en febrero se esperaba que finalice la Argentina este año.Los analistas consultados por la EMEC también revisaron a la baja el volumen de reservas con el que esperan que el Banco Central termine 2019, al pasar de u$s 76.000 millones a u$s 66.500 millones (-12,5%). Los pronósticos bajaron por la autorización del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la autoridad monetaria de vender dólares de las reservas en el mercado cambiario discrecionalmente.

Desempleo

El otro dato positivo de la EMEC de mayo radica en la situación laboral, luego de que en marzo y en abril los analistas previeron que el cuarto trimestre finalizaría con un 9,7% de desempleo. No obstante, las previsiones de este mes bajaron a 9,4%, misma cifra registrada en febrero. Habrá que seguir la evolución en los próximos meses para corroborar si se trata de una tendencia bajista.

Qué es la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

Las consultoras y centros de estudios que participaron de la edición de mayo de la EMEC son: Abeceb, Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Ecolatina, Econviews, EEyN UNSAM (Dentice y Favata), FIEL, Fundación Capital, IARAF, M&F Consultora.

