En la tarde del pasado sábado 1 de junio, en la cancha de Árbol Verde de Jáchal, hizo historia Melina Díaz, una joven jachallera de 26 años de edad, que ese día se convirtió en la primera árbitra principal en dirigir un encuentro correspondiente a la Primera División de la liga de fútbol del departamento del norte.

Es un hecho histórico para el deporte en Jáchal, ya que Meli, como le dicen sus afectos, hace un año, en el mismo escenario, integraba una terna arbitral como asistente y fue la primera mujer en hacerlo en dicho ámbito.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Díaz contó sobre sus inicios, su forma de dirigir, sus pilares y el machismo que existe aún en el deporte más popular del mundo. La mujer se formó en la Asociación Civil Árbitros del Norte (ACAN) y admitió que lo que sucedió el sábado fue uno de los momentos más importantes de su vida.

Ese sábado se jugaron dos partidos. En el primero, Díaz fue asistente, pero el gran momento venía después y es el que ella esperaba. Luego de ser desempeñarse en el duelo entre Independiente de Gran China y Atlético Huaco, llegó el debut. Dirigió como árbitra principal el partido entre Unión Vecinal Calle Varas y Unión Vecinal Boca Del Médano.

“Fue una experiencia muy linda. El hecho de saber que puedo estar a la altura, para mí, fue emocionante. Estaba nerviosa, no por el partido, sino por la situación en la que me encontraba, sabía que era un hecho histórico para el departamento. Era un lugar muy importante en el que me encontraba”, explicó Díaz a este medio.

La joven, que es hincha de Boca, también juega al fútbol y por eso admite que no es fácil arbitrar, ya que en otros momentos está en el otro lado de la vereda: “Sabía que era la primer mujer en ser árbitra principal y eso me dio nervios, sobre todo en el primer tiempo. Mis compañeros de la terna me tranquilizaron”, contó a DIARIO HUARPE.

Respecto a su estilo de dirigir los partidos, Díaz reconoció que “soy bastante jodida en ese sentido, me gusta respetar y que los jugadores me respeten, se cómo distinguir cuando un jugador te agrede o está alterado por cuestiones del partido”. En este sentido, dijo saber en qué momento sacar tarjetas y cortar el juego brusco, y por eso se califica como “jodida”.

Si bien esta es su realidad hoy, comenzó a transitar este camino arbitral hace dos años, cuando le propusieron dirigir inferiores. Luego, con el tiempo, fue parte de la terna arbitras de las “liguillas” de Jáchal y después de tres o cuatro partidos vieron que tenía potencial. Lo que siguió fue ser árbitra principal en la “B”.

Un ambiente machista

Díaz admitió que siente que aún existe machismo en el fútbol, por lo menos en el departamento donde ella dirige. Aseveró que “no le dan importancia, o piensan que por ser mujer, no sabemos de futbol”.

Su familia como pilar

El apoyo familiar es incondicional según contó. Su familia está compuesta por su mamá, sus cuatro hermanos y ella. Todos estos son un factor fundamental para no darse por vencida.

Si bien no pudieron estar presentes en la cancha en su debut dirigiendo en Primera, Melina sabe que su apoyo es fundamental. Sin embargo, sabe que hay algo que los afecta y es que desde la tribuna agreden verbalmente a los árbitros y ella no es ajena: “A mi mamá no le gusta”, relató.

Como futbolista

Además de ser árbitra, Melina jugó en Carancho, Club Deportivo La Estrella, San Lorenzo y ahora la invitaron a desempeñarse en el Club Sportivo Pampa Vieja, todos clubes de su querido Jáchal.