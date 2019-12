Memorándum con Irán: Zannini reclama que se tome declaración anticipada a ex jefe de Interpol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La defensa del ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo y futuro procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, pidió al Tribunal que prepara el juicio por la firma del Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA que cite a declarar de manera anticipada a los ex secretario general de Interpol Ronald Noble y al ex consejero general Joel Sollier.



En un escrito entregado al Tribunal Oral Federal 8, el abogado de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, pidió estas medidas de prueba anticipadas en la causa en la que el ex funcionario estuvo detenido y ahora sigue procesado, según el texto al que accedió Télam.



La defensa adjuntó 69 preguntas para realizarle a Noble, entre ellas "si sabe o le consta que las alertas rojas se hayan suspendido o levantado de alguna forma con posterioridad a la firma del memorándum", en alusión a las capturas de funcionarios iraníes pedidas por la Justicia argentina por el ataque del 18 de julio de 1994 a la mutual judía-



Además, se pide que Noble manifieste si "conoció al fiscal Alberto Nisman en persona" y si es así "qué tipo de vínculo tuvieron".



El fallecido ex titular de la UFI AMIA fue el autor de la denuncia por supuesto encubrimiento del ataque que causó 85 muertos en Pasteur 633 a raíz de la firma del fallido Memorandum.



La defensa de Zannini solicitó la producción anticipada de esta prueba porque "el testimonio de los nombrados es fundamental para echar luz a diversas cuestiones trascendentales".



El Tribunal aún no fijó fecha de inicio para este juicio en el que también está procesada la vicepresidenta electa Cristina Kirchner, entre otros.



Para la defensa de Zannini, ambos testigos podrían aportar información sobre "la inexorable voluntad de los funcionarios argentinos de no alterar el estatus de las notificaciones rojas que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados de perpetrar el atentado a la mutual AMIA".



También en relación a la "imposibilidad de modificar el estatus de las notificaciones mediante un instrumento de las características del memorándum" y "el alcance y propósito que tuvo la leyenda que figuraba sobre las alertas rojas".



El abogado remarcó que el Tribunal debido a la "sobrecarga de trabajo que debe afrontar el mismo con un plantel reducido de personal" al día de la fecha no proveyó la prueba pedida por las partes.



Por eso y como "no se vislumbra aún una fecha cierta de prosecución del juicio", el abogado entendió que esta situación "de ningún modo" puede "repercutir menoscabando el derecho de defensa de ninguna de las partes intervinientes".



"Ya en este proceso, el Doctor Zannini se vio arbitrariamente privado de su libertad merced a una instrucción tan irregular como parcial e incompleta, en la que -intencionalmente- se omitió la producción de medidas de prueba dirimentes pues lo que menos guiaba al juez y al Ministerio Publico Fiscal era averiguar la verdad", agregó Fragueiro Frías.



Según advirtió, "hasta estos momentos persiste el déficit de prueba esencial".



"Resulta inaudito que no cuente este proceso con las declaraciones que se requieren como prueba anticipada, pues justamente se trata de los únicos testigos que podrían explayarse sobre las circunstancias que rodearon el tema central de investigación, y al igual que el Canciller Timerman, sus aportes constituyen prueba decisiva para establecer la verdad, si eso es realmente lo que se pretende", argumentó.



En el caso de Héctor Timerman, el Tribunal accedió a tomarle declaración indagatoria de manera anticipada por su delicado estado de salud, antes de su fallecimiento.



El abogado de Zannini advirtió que "tampoco puede relativizarse el hecho de que los dos testigos son extranjeros que residen en extraña jurisdicción, circunstancia que permite presumir que no podría obligárselos a concurrir al debate, configurándose de esa forma una de las causales previstas por el Código expresamente para autorizar su declaración".