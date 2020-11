Mendocino estafó a 14 familias de San Juan con la promesa de una casa del IPV

La promesa de tener el techo propio se convirtió para al menos 14 familias sanjuaninas en una odisea. Un mendocino terminó detenido después de estafarlas cobrándoles una suma de $100.000 a cada una de ellas asegurándoles que de esta manera iban a cumplir ese objetivo. Que los efectivos dieran con este sujeto implicó una persecución de película: su mujer denunció su desaparición y lo encontraron escondido en un hotel céntrico.

El operativo comenzó el sábado 7 de noviembre cuando Eloísa Betina Astudillo, de 41 años y esposa del hombre, alertó a los efectivos policiales de la Comisaría 26º que su esposo, Francisco Mario Quatrochi de 64 años, no regresó a su casa ubicada en el Leteo Díaz, departamento Chimbas, desde el viernes alrededor de las 7:30 de la mañana.

Demetrio Illanes contó que investigan al hijo del hombre. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Inmediatamente la Sección de Búsqueda y Rescate de Personas ofreció colaboración con los efectivos para establecer el paradero que, hasta ese entonces, era poco exitoso. Sin embargo todo cambió. Astudillo volvió a sede policial ese sábado al mediodía y amplió su denuncia. Ahí comentó que Quatrochi era oriundo de Mendoza y debía hace 10 meses el alquiler.

Lo grave no radicaba en la deuda que mantenía con el propietario de la vivienda sino que los familiares de la mujer que viven en Calingasta alegaron que Quatrochi los había estafado con el ofrecimiento de casas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Debido a ese requerimiento el juzgado interviniente instruyó al Quinto Juzgado de Instrucción a cargo de Diego Sanz que dio aviso a Defraudaciones y Estafas.

El mendocino se las ingenió para tener dos alternativas: lotes baldíos o viviendas construidas. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Con el correr de las horas esas cuatro familias aumentaron: otras diez más se sumaron contra el mendocino. Todas alegaban una estafa similar con respecto a la adquisición de viviendas. El modus operandi fue clave. El mendocino se las ingenió para tener dos alternativas: ofrecía terrenos baldíos valuados en $30.000 y por otro lado viviendas ya construidas con un costo de $100.000.

El hallazgo ocurrió el lunes de esta semana. El mendocino estaba en interior de un hotel céntrico ubicado en calle Pueyrredón entre Hipólito Yrigoyen y General Paz, departamento Capital. El hombre terminó detenido debido a que había pruebas que lo perjudicaban.

“Si hay alguna familia damnificada por un hecho de estas características les pedimos que se acerquen y denuncien”, dijo el comisario Carlos Avella.

El juzgado le secuestró un teléfono celular y documentación de variada procedencia. No tan solo le retuvieron el teléfono al hombre sino también a su esposa y a uno de sus hijos. Este joven está involucrado, según dicen, en el entramado de la estafa que oficiaba su padre. Dicen que era el nexo para cerrar el negocio con los clientes.

La Policía agregó que en esta operatoria no hay ningún funcionario provincial involucrado. Al mismo tiempo indicaron que no descartan más detenciones en los próximos días. Los efectivos dijeron que, hasta el momento, no lograron recuperar el dinero.