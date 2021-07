El embargo al Municipio de Caucete por una deuda contraída en la gestión de Emilio Mendoza y el pago a proveedores que quedaron de la gestión de Julián Gil; son los puntos en los que los ex intendentes quisieron desmentir a Romina Rosas e incluso advierten que tienen pruebas sobre lo que afirman.

La intendenta Rosas comunicó a principios de junio que la comuna había recibido un embargo de $2 millones de pesos debido a una deuda impaga y judicializada que se contrajo en el último periodo de la gestión de Emilio Mendoza. Llevando esto a que administrativamente se complejizara todo debido a la sentencia judicial que los obligaba a cubrir la deuda de manera prioritaria.

Ante esto, el ex jefe comunal le contó a DIARIO HUARPE que “desmiento absolutamente esa información ya que una vez finalizado mi mandato pedí que se hiciera una auditoría que fue aprobada por mi sucesor y el Concejo Deliberante de ese momento”.

En el caso de su antecesor, la Licenciada en Ciencias Políticas brindó una conferencia de prensa apenas inició la gestión en la que dio a conocer que las cuentas estaban quebradas e incluso en este año informó que debió hacerse cargo de $6 millones de pagos a proveedores que no recibieron sus pagos en la gestión de Julián Gil luego de haber brindado su servicio.

El ex intendente del periodo 2015-2019, no quiso dejar pasar estos dichos de Rosas y afirmó que “es absolutamente mentira lo que dijo la intendenta y tengo pruebas para desmentirlo. Tengo todos los balances para demostrar que le dejamos $5 millones y con todo pago”. Gil cimentó estos dichos en la documentación que guarda y en que no le llegó formalmente ningún reclamo de la actual intendencia.