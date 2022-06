Sueño cumplido, Messi le firmó el tatuaje a un pocitano

Fanático por Lionel Messi, a tal punto de haber perdido su trabajo por conocerlo. Viaja por el mundo entero simplemente para que al astro argentino ponga el autógrafo en su pierna para luego tatuárselo junto a la imagen de capitán de la selección y Maradona. Y esa insistencia tuvo su premio para el sanjuanino en Wembley, donde la Argentina ganó el miércoles la Finalissima. El pocitano Cristian Solera logró entrar a la concentración y fue recibido personalmente por Messi. Así, consiguió su objetivo y además se sacó fotos con él. Y cómo no tenía donde dormir le permitieron estar con el plantel, cenar y le alquilaron una habitación junto a la de los jugadores.

“Soy la persona más feliz del mundo. Logré que me firmara Leo la pierna y ahora me lo tengo que tatuar, y también me firmó la bandera de Atenas. Fue todo increíble porque no fue sólo eso, también estuve durmiendo en el hotel con el plantel y cenando con la selección”, contó a DIARIO HUARPE el pocitano, todavía en Wembley, Inglaterra, quien no podía salir de su asombro.

Solera lo viene siguiendo por cuanto lugar Messi está, fue a Paris donde juega en el PSG pero no tuvo opción. Incluso en noviembre del año pasado, cuando jugó la Selección nacional enfrentó a Brasil por eliminatorias en la provincia, regresó a San Juan para que le firmará su pierna. Pero no tuvo la misma suerte que en Wembley. De hecho, esa vez perdió su trabajo por quedarse haciendo guardia en la puerta del hotel.

Pero esta vez su destino cambió. El pocitano contó que consiguió la dirección de dónde estaba alojada la Selección y viajó para Londres luego de 10 escalas. Una vez en el lugar se trasladó hasta el hotel y se quedó haciendo guardia, sin suerte alguna, y encima con mucho frío. Fue cuando lo vio llegar a Claudio Tapia, presidente de AFA, lo llamó y le entregó una estampita de la Difunta Correa, de quien “Chiqui” es devoto. Eso lo conmovió y cómo lo notó con frío lo hizo ingresar al hotel.

Una vez adentro, se le acercó otro sanjuanino, Jorge Miadosqui, a quien Solera confesó que no lo conocía. Y fue el presidente de San Martín y secretario de selecciones nacionales quien le preguntó de dónde era. Cuando el joven pocitano le dijo “de San Juan”, Miadosqui le respondió “yo también”. Y ese fue el pasaje para lograr su sueño.

Solera le contó todo lo que venía haciendo sólo por ver un instante a Messi y fue entonces cuando el dirigente verdinegro le dijo que se quedara, lo invitó a cenar y a compartir con la Selección. Para luego cumplir su anhelo cuando Messi se le acercó, lo saludó, cruzaron un par de palabras, le firmó la pierna, la bandera y luego se sacó varias fotos.

“Vino Messi y me preguntó dónde quería la firma. Le dije donde quieras, total yo me lo voy a tatuar igual. Y entonces me dijo si me parecía bien al lado del 10, entre el tatuaje de Messi y el de Maradona y me lo firmó”. Para luego seguir el diálogo: “le conté que el club Atenas cumple 100 años y si me podía firmar también la bandera y me dijo que sí, y fu justo al lado del escudo”.

“La felicidad que tengo es increíble, conocí a Messi, estuve con Di Maria, Dybala. Estar con ellos, saludarlos y tener una foto es increíble, pensé que jamás lo lograría”, destacó. “Encima me dieron una habitación privada en un hotel 5 estrellas para quedarme con ellos. Fue extraordinario, de estar afuera con mucho frío pasé a dormí en un suite presidencial en el mismo hotel que Messi”, manifestó Solera.