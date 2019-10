Messi saltó al escenario y fue ovacionado en el estreno del Cirque du Soleil en Barcelona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Con un aplauso cerrado y el público de pie, Messi fue ovacionado hoy sobre la mágica cancha recreada por el Cirque du Soleil en Barcelona, tras el estreno del show inspirado en su figura, que probablemente sea el homenaje más emotivo y creativo que recibió jamás. El astro argentino saltó al escenario al finalizar el espectáculo, cuando nadie lo esperaba, con la intención de felicitar a los artistas, y terminó saludando al público entre gritos y aplausos, que coronaron el jolgorio final. Durante algunos minutos, la estrella del Barcelona y la selección argentina saludó levantando los brazos y sonrió emocionado, mientras los artistas protagonistas de espectáculo "Messi10", saltaban junto a él irradiando alegría. Messi dejó a sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro- en casa, y asistió al estreno mundial del espectáculo del Cirque du Soleil solo con su esposa, Antonella Roccurzzo, con quien desfiló por la alfombra roja al filo del comienzo show. No pasaron por allí sus amigos, el delantero del Barcelona Luis Suarez y su esposa Sofía Balbi, quienes sí acudieron al estreno y precisamente se sentaron junto al astro argentino y Antonella en la mitad de parte baja de una de las gradas, con una visión perfecta para apreciar la deslumbrante superproducción que combina fútbol y acrobacias. En el estreno del show, Messi estuvo acompañado también por personalidades del mundo del espectáculo, la TV y el periodismo argentino, que pasaron por la alfombra roja, entre ellos Marcelo Tinelli, que acudió con su pareja, Guillermina Valdés; Matías Martin, también con su esposa, Natalia Graciano e hijos; Andy Kusnetzoff. También asistieron artistas que hicieron su aporte al espectáculo, como el argentino Dread-Mar-I y Los Cafres, y otros músicos admiradores del delantero del Barcelona, como Jorge Drexeler o Residente o el cantante de Macaco. Otro de los que no se perdió el evento, ya que también participó en su gestación fue el ex arquero del Barcelona y productor musical, José Manuel Pinto, quien además, es uno de los mejores amigos de Messi. Entre las actrices e "influencers" argentinas estaba Sofía Jujuy Jiménez, quien en estos días acompaña a su novio, Juan Martín del Potro, en sus entrenamientos en Barcelona. Del lado español estuvieron deportistas como la ex nadadora sincronizada Gemma Mengual y el ex tenista Alex Corretja, que estaba con su esposa, la modelo hispano-argentina Martina Klein. También hicieron acto de presencia algunos actores de la exitosa serie La Casa de Papel.