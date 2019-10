Metrodelgados advierten que pararán mañana las lineas B y D si fracasa la reunión con Trabajo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los metrodelagados advirtieron que realizarán un paro en las lineas B y D del subterráneo "a primera hora" de mañana si no hay acuerdo en la reunión que mantendrán en la Secretaria de Trabajo durante la jornada de hoy, donde reclamarán por "la presencia de material cancerígeno" en las formaciones.



La protesta, que incluye hoy la apertura de molinetes de 8 a 10 y de 15 a 17 en la línea D, puede derivar en un cese de actividades mañana en "horario a determinar", según anunció Roberto Pianelli, titular de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y del Premetro.



El sindicalista formuló las declaraciones a horas de la reunión prevista en la Secretaría de Trabajo, sobre la que manifestó que "no hay mucha expectativa“.



“Somos bastante escépticos y pedimos protección para nuestra salud y la de los usuarios, sacar el amianto", aseguró Pianelli en diálogo con El Destape Radio.



Además, explicó que los trabajadores estuvieron “más de 20 años trabajando con un material cancerígeno, y las autoridades no sólo no prestaron atención sino que compraron más formaciones con el mismo producto”.



“Hasta el momento, hay 1.200 trabajadores que estuvieron expuestos a material cancerígeno", indicó y contó que si bien las consecuencias de trabajar con amianto "se ven después de 10 o 20 años, sobre 180 trabajadores que se hicieron estudios, ya hay 11 compañeros con patologías".



"No nos gusta hacer paro, lo hacemos cuando no hay alternativa. Si nos hacen una propuesta seria, esto se podría evitar", finalizó Pianelli.