Michael Chandler asegura que será el último rival de Conor McGregor

Michael Chandler tiene en la mira poner fin a la carrera de Conor McGregor en su próximo enfrentamiento. La oportunidad del estadounidense (23-8 MMA, 2-3 UFC) de enfrentarse a "The Notorious" (22-6 MMA, 10-4 UFC) en una pelea de Peso Mediano está programada para el 29 de junio, según el reciente anuncio del irlandés. Este combate marca el regreso del mismo después de una pausa de casi tres años desde su última pelea, donde sufrió una fractura en la pierna ante Dustin Poirier en julio de 2021.

Chandler tiene la intención de propinarle una derrota tan contundente a McGregor que lo haga reconsiderar su carrera en las Artes Marciales Mixtas. El enfrentamiento entre Michael y Conor promete ser uno de los eventos más destacados del año, ya que ambos luchadores buscarán demostrar su supremacía en la categoría de Peso Mediano y establecer su posición en el competitivo mundo de UFC.

Lo que dijo Michael Chandler

Al comienzo de sus declaraciones, Chandler aseguró a ESPN: "Sí, creo que seré la última persona con la que pelee. Creo que ha perdido peleas, pero creo que realmente no lo hemos visto dominado. Poirier lo estaba derrotando y obviamente tenía la lesión. Obviamente, Poirier lo venció la primera vez, pero creo que lo domino de una manera que es casi como si pudiera seguir intentando regresar, pero habrá perdido mucho más el interés de los fanáticos después de que le haga lo que hice".

"Le voy a hacer el 29 de junio. Definitivamente hay un cierto aspecto de venganza, hacerle pagar por el último año. Algunas cosas estaban fuera de su control, pero otras, muchas, las creó él. Sabía para qué me inscribí, sabía que me inscribí para hacer The Ultimate Fighter contra un tipo que estaba regresando de una devastadora lesión en la pierna y podría haberse retrasado, pero no pensé que se retrasaría tanto", sostuvo Michael.

Además, el reconocido peleador estadounidense también comentó: "Y todo eso son sólo depósitos en el banco de mí con ganas de aplastar absolutamente a este tipo". Sin dudas, el excampeón de Bellator está confiado para el cruce que tendrá con Conor McGregor próximamente. Este combate ha generado grandes expectativas para los fanáticos, quienes han tenido una larga espera para que se haga realidad.