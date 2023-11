Paola Miers, excandidata a gobernadora por El Rugido de la Libertad, habló sobre el escándalo del presunto robo de boletas que destapó el video publicado por DIARIO HUARPE. Las imágenes muestran como tres mujeres supuestamente cambian los votos de los candidatos de Desarrollo y Libertad y de Unidos por San Juan, por los de la fórmula de Rubén Uñac y Cristian Andino. La referente liberal dijo que “se cansaron de denunciar estas situaciones” y que, debido a que en las elecciones municipales del 14 de mayo les habrían hecho lo mismo, perdieron un diputado y un concejal en Rivadavia.

“Nosotros nos cansamos de hacer denuncias Tribunal Electoral y no hace absolutamente nada. A mí me dolió en el tema de cuando fue ley de lemas, porque nosotros perdimos un diputado y perdimos una concejal con muy poquititos votos de Rivadavia”, aseguró.

En este marco, Miers dijo que este tipo de acciones se llevan a cabo debido a que el resto de las fuerzas minoritarias no cuentan con la maquinaria del Estado para contratar a fiscales que cuiden el voto a voto.

“Hacemos un esfuerzo enorme, y la verdad que estas chicaneadas, nosotros lo sabemos, no teníamos fiscales en toda la provincia porque no tenemos el dinero para poder pagarles. A nosotros se nos escondieron los votos, no teníamos votos, no llegaron a la escuela. Fue un desastre, pero bueno, son las reglas del juego y sabemos que es así. Espero que ahora cambie cuando venga el nuevo gobierno de Marcelo Orrego,”, planteó.