Migrantes bolivianos coordinan acciones para las elecciones en su país, después del golpe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Representantes de organizaciones de migrantes bolivianos en la Argentina visitaron hoy Neuquén para coordinar acciones debido al proceso electoral anunciado en ese país, tras el golpe de Estado que depuso al presidente Evo Morales.



La secretaria de Relaciones Exteriores de la Federación de Mujeres Campesinas Originarias “Bartolina Sisa”, María Blanco, afirmó en conferencia de prensa, que “hoy hemos venido porque una de las razones es que nuestro (presidente) Evo Morales nos ha pedido estar más unidos y organizados para poder recuperar nuestra democracia hoy en día arrebatada”.



“Reivindicamos nuestro derecho a votar en el exterior porque así lo establece la ley, porque quienes dieron el golpe de Estado en Bolivia lo han puesto en duda y vamos a luchar para que se cumpla”, aseguró.



Blanco sostuvo que “algunos sostienen desde el gobierno transitorio que no se iba a permitir la elección porque estamos afuera del país y no había garantías y lo que nosotros queremos recalcar es que eso es una total mentira, porque nuestra lucha está plasmada en ley y nadie nos lo puede quitar”.



La dirigente campesina indígena informó que “el sábado pasado estuvimos en una reunión con Evo Morales junto a dirigentes que vinieron para hablar con él y lo que estamos haciendo es empezar a trabajar para fortalecer la militancia y la unidad de las distintas organizaciones”.



“Actualmente tenemos que reforzar el trabajo político que veníamos haciendo. Si antes teníamos un delegado para las elecciones (fiscal) ahora pedimos tener tres para no descuidar nada porque sabemos que va a ser un proceso muy difícil, más teniendo este gobierno transitorio que no sabemos cómo se va a manejar”.



Un pormenorizado análisis del contexto previo a las elecciones en Bolivia del 20 de octubre pasado hasta la concreción del golpe de Estado, brindó el dirigente de la Colectividad Boliviana del Sur, Darío Rejas.



Afirmó: “vivimos en nuestro país momentos críticos que han sembrado terror en nuestro pueblo y por esa razón se han presentado denuncias ante organismos internacionales por delitos de lesa humanidad del gobierno golpista”.



Ambos dirigentes recordaron que en las últimas elecciones, el 80% de los bolivianos residentes en la Argentina votó a Evo Morales Presidente.