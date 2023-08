La candidata a diputada por La Libertad Avanza, Marcela Pagano, dejó entrever en una entrevista que, en un eventual gobierno del candidato a presidente Javier Milei, se entregarían "fondos discrecionales" a las provincias con el objetivo de obtener apoyo legislativo para sacar leyes. Segñun manifestó, no se trata de una extorsión. “Es la fuerza de la negociación de la política bien entendida”, sostuvo.

“Imagino honestidad intelectual, porque si no es así y no quieren garantizar la gobernabilidad, si le rebotan las leyes por el mero hecho de rebotar, por ser oposición, deberán caminar la calle, poner su nombre y apellido y explicitar a la gente por qué no están de acuerdo”, manifestó Pagano en declaraciones a TN.