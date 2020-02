Ministro da Agroindústria lidera uma comitiva que procura criar na China a "marca país"

POR AGENCIA TÉLAM 07 de noviembre de 2019

O ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca, Luis Etchevehere, que lidera uma missão comercial na China, manifestou hoje que o propósito da sua visita é "criar a marca país" da argentina no gigante asiático.







"Estamos trabalhando para poder entrar (no mercado chinês) com outros produtos e principalmente para encontrar uma identidade, uma marca como país na China, a qual ainda não temos", disse o ministro, que ontem participou na inauguração da feira de Shangai.







Etchevehere disse que a Argentina não tem essa identidade porque "é muito novo o comercio" entre ambas as nações, e explicou que a relação bilateral "foi aumentando a partir da presidência de Mauricio Macri, com crescimento da relação de confiança com o presidente Xi" Jinping.







Em 2018, as exportações agroindustriais para a China atingiram US$ 3,271 bilhões (78% do total das exportações), dos quais mais de 85% foram de soja e seus derivados, carne bovina, produtos da pesca e carne aviar.