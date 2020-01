Ministro da Ciência e Tecnologia destaca plano de recomposição de bolsas para pesquisadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Roberto Salvarezza, destacou hoje o novo plano de recomposição de bolsas de doutorado para "começar a colocar a ciência em pé", neste país, onde muitos pesquisadores tinham salários que "se encontravam abaixo da linha da pobreza".



O bioquímico também disse, em diálogo com rádio Diez, que o trabalho era feito "tomando muito cuidado com o orçamento" perante "o contexto complicado" pela "situação de emergência" do país.



"Nós precisamos reforçar o número de bolsas no Conicet", disse o funcionário nacional, e salientou que assim "vamos começar a colocar a ciência em pé".



Após lembrar que nos últimos anos, muitos cientistas tinham salários que estavam "por baixo da linha da pobreza", Salvarezza remarcou que outro dos objetivos da sua pasta será evitar que os pesquisadores procurem ir embora do país.