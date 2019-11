Ministro da Fazenda: a Argentina cumpriu seus compromissos com o FMI e depende do próximo governo ut

O ministro da Fazenda, Hernán Lacunza, advertiu hoje que o governo de Mauricio Macri "cumpriu com todos os compromissos" com o FMI, então vai "depender" da administração do futuro presidente Alberto Fernández "apelar" ao empréstimo de US$ 11 bilhões que restam do acordo atingido com o referido organismo.







Depois que Fernández advertisse hoje que com o FMI vai assinar um "único acordo" que tenha incluído "deixar de pedir dinheiro", Lacunza afirmou que "a Argentina é a que tem a relação com o FMI, não um governo particular".







Lacunza disse que esse desembolso "está por acontecer" caso a nova administração quisesse fazer uso, afirmando que "a Argentina cumpriu todos os compromissos monetários e fiscais para que o programa esteja disponibilizado, mas depende do próximo programa econômico, e será uma decisão do próximo governo se vai apelar, ou não, a esse financiamento que já está aprovado".







O ministro considerou que "a dívida é da Argentina, não do kirchnerismo ou do macrismo. Há vencimentos, e é natural que passem de um governo a outro", afirmou. "O que nós temos que mostrar é uma consistência ao longo do tempo, e é o mais normal do mundo que um governo tenha que cancelar dívidas de um governo anterior", encerrou.