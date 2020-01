Ministro da Produção explicou os detalhes das medidas anunciadas por Macri para promover o emprego

POR AGENCIA TÉLAM 08 de octubre de 2019

O ministro da Produção e Trabalho da Nação, Dante Sica, explicou os detalhes das medidas que procuram promover o emprego para jovens, e que mais cedo havia anunciado o presidente Mauricio Macri.







Consultado pelos anúncios oficiais, Sica afirmou que se decidiram porque "o desemprego castiga muito mais forte os jovens entre 17 e 24 anos", um segmento etário onde existem "problemas de emprego por falta de experiência e formação".







Sica explicou que o benefício consiste em que todas as empresas que contratem trabalhadores entre 17 e 24 anos, no primeiro ano não paguem contribuições patronais, e em o segundo ano só paguem 25% do montante fixado. O benefício é complementado com 20% de redução no Simples Jovem.







O presidente disse que assim "procura-se incentivar as empresas" para que forneçam oportunidades aos jovens para começarem a trabalhar, e "façam o esforço conjunto da formação", junto aos jovens, porque essa é a ferramenta "fundamental" para conseguir trabalho.