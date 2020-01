Ministro do Trabalho refere-se a aumentos para o setor privado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro do Trabalho, Claudio Moroni, afirmou hoje que o Governo tentou "colocar um piso para as negociações paritárias de 2020" com o aumento de salários para trabalhadores do setor privado, ao advertir que o objetivo é "recuperar a perda" de rendas e "fixar um incremento continuo do poder aquisitivo" do salário.



O funcionário referiu que com o aumento de salários de 4.000 pesos (uns 67 dólares) para os trabalhadores do setor privado, a administração de Alberto Fernández tentou "determinar um limite para os aumentos de salários 2020".



Moroni manifestou que "com este aumento conseguimos que aproximadamente 20% dos trabalhadores recuperem a quase totalidade da perda de salário que haviam tido durante 2019". "Nós estamos tentando recuperar essa perda e fixar um incremento continuo do poder aquisitivo do salário", acrescentou.



O funcionário deixou em claro também que essa iniciativa não pode "ser tomada como medida isolada" e colocou o exemplo do programa Preços Cuidados, que constitui um "horizonte de preços que estimamos que não existem motivos para que não seja descendente", exemplificou.