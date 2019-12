Montenegro: "Todo lo que sea gobernabilidad para Kicillof lo apoyaremos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, afirmó hoy que acompañarán al mandatario provincial Axel Kicillof "en todo" lo que contribuya a "la gobernabilidad", al referirse a la convocatoria a intendentes de Juntos por el Cambio que lanzó el gobernador bonaerense tras el revés que sufrió en la legislatura provincial el proyecto de Ley Impositiva 2020 y con el objetivo de buscar una vía alternativa de diálogo que le permita avanzar con ese debate.



"Todo lo que sea gobernabilidad para el gobernador Kicillof se la daremos, lo acompañaremos", dijo Montenegro, de Juntos por el Cambio.



El jefe comunal asumió que "habrá discusiones" respecto a "cómo se tiene que cobrar y los montos", pero señaló que será "siempre pensando en cuidar a la gente".



"Acompañaremos porque necesitamos las obras de Provincia en la ciudad”, consignó, aunque no confirmó su asistencia al encuentro de Kicillof con intendentes, programado para el próximo jueves.



Sin embargo, dejó en claro la "preocupación" y que "más allá de que pueda haber algunas discusiones", pensarán "lo mejor para la gente".



“Nosotros estamos realmente preocupados por los bonaerenses y más allá de que puede haber algunas discusiones -como probablemente las haya al momento de debatir, pensaremos en lo mejor para la gente", dijo.



Montenegro hizo estas declaraciones durante un recorrido que realizó esta mañana en la plaza ubicada en Almafuerte y Tucumán, de Mar del Plata, donde funcionará la Estación de Bombeo del Centro de Abastecimiento Tucumán (CAT), que permitirá potenciar la reserva del recurso en 14 barrios marplatenses.



Al respecto, el jefe comunal señaló que esa obra "se realizó con fondos propios" y precisó: "Hay 16 millones de litros de agua que pueden ser bombeadas a través de 10 bombas lo que permitirá que no haya falta de presión de agua. Esto arrancó hace muchos años y quedó finalmente una gran obra”.



Acompañado por el presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, el intendente aseguró que se trata de “una obra muy importante para Mar el Plata y para los vecinos” que “va a permitir que esta zona, que se quedaba en ocasiones sin agua o tenía baja presión, eso ya no ocurra”.