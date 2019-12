Morales anunció que el MAS elegirá a sus candidatos en enero

El ex presidente de Bolivia Evo Morales debatía hoy en Buenos Aires con varias decenas de dirigentes afines cómo será la campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para las próximas elecciones presidenciales, tras anunciar que los candidatos de esa agrupación serán escogidos en un congreso, en enero próximo.



Morales encabezaba el encuentro con unos 60 dirigentes de los nueve departamentos bolivianos, que se llevaba a cabo en un salón del segundo piso del hotel Bauen, en el centro de la ciudad.



Se esperaba que al cabo de esa reunión, Morales anunciara en conferencia de prensa -cuyo horario previsto se había pospuesto en dos horas y media, según anunciaron asistentes del ex mandatario- la fecha del congreso partidario para designar a los candidatos, y tal vez el lugar en que se realizará.



"Iniciamos reunión con dirigentes nacionales, departamentales y regionales del MAS-IPSP, acompañados por algunos alcaldes y asambleístas para coordinar y convocar al ampliado nacional en enero 2020, donde se definirán los candidatos a presidente y vicepresidente de nuestro partido", informó el propio Morales en Twitter.



Aunque Morales no dio detalles sobre el lugar del congreso, las versiones que circulaban con más fuerza hoy en el Bauen indicaban que sería en una provincia del norte argentino, no muy lejos de la frontera con Bolivia.



Además, antes de ingresar al encuentro que se realizaba a puerta cerrada -excepto por un momento en que se permitió el acceso de la prensa para tomar fotos y grabar imágenes de video-, Morales anunció que estaban organizando una movilización masiva para el 22 de enero "como cierre de gestión", según un video difundido en las redes por la revista La Garganta Poderosa.



Ese día finaliza legalmente el mandato presidencial que ganó en las elecciones de 2014.



El encuentro de la dirigencia del MAS en Buenos Aires comenzó este mediodía y, aunque se esperaba que participaran algunos de los cinco precandidatos presidenciales del partido, la reunión estuvo más centrada en los representantes de los departamentos.



El único de los precandidatos que participaba es el ex canciller Diego Pary, uno de los masistas refugiado en Argentina, como Morales, según confió a Télam una fuente del partido.



Hace dos días, Morales había explicado en Twitter que el encuentro de hoy no definiría quiénes competirán en las elecciones, que podrían ser convocadas por el nuevo Tribunal Supremo Electoral para marzo o abril próximos.



De hecho, el MAS y las numerosas organizaciones sociales e indígenas afines están virtualmente divididos entre el sector que sigue a Morales y el que controla la mayoría de las dos cámaras del parlamento boliviano, que critica al ex presidente y evalúa postular para los comicios presidenciales al ex canciller David Choquehuanca, el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez o la legisladora Adriana Salvatierra.



Una vez que la dirigencia del MAS defina dónde será el congreso partidario, coordinará con las autoridades argentinas para conseguir las autorizaciones pertinentes, un proceso que seguramente estará marcado por la tensión política, luego de que la embajada estadounidense presionara la semana pasada al gobierno del presidente Alberto Fernández para limitar la vida política de Morales en el país.