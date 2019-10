Morales defiende su triunfo en primera vuelta, pero Mesa insiste en que hubo fraude

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la victoria en primera vuelta que le concede el recuento del 99,9 % de los votos de las elecciones del domingo pasado "es constitucional", pero su contrincante Carlos Mesa insiste en denunciar fraude y reclamar un balotaje.



Morales compareció anoche en la televisión estatal Bolivia TV después de que el órgano electoral le diera una victoria por el 47,07 % de los votos, frente al 36,51 % del opositor Mesa.



"Ganamos con más del 10 %, es constitucional", declaró en referencia a esa diferencia del 10,56 %.



La ley electoral exige el 50 % de los votos más uno o el 40 % con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.



Morales, el primer presidente indígena en la historia de Bolivia, acusó a la oposición de "desconocer al voto indígena".



El mandatario socialista, en el poder desde hace 14 años, se refirió a la llamada campaña por la democracia impulsada por la oposición, que convocó a la movilización pacífica para forzar una segunda vuelta electoral, citaron medios locales y la agencia de noticias EFE.



Morales la llamó "la coordinadora por el fraude" y se preguntó si "es delito ganar".



La Organización de los Estados Americanos (OEA) también reclamó una segunda vuelta, más allá de los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"¿Qué clase de organismo internacional es?", replicó el mandatario, dispuesto a que la OEA realice una auditoría en vez de cuestionar el proceso antes de conocer los resultados.



Por su parte, Mesa llamó a los bolivianos a mantener una lucha pacífica para no permitir el fraude del que acusa a Morales.



"La cifra es irrelevante", aseguró el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, porque "la decisión es clara, el MAS no quiere segunda vuelta" y para ello maquinó una "alteración vergonzosa y grosera del resultado".



"No se desanimen", clamó en su mensaje a sus seguidores, a quienes pidió que "se mantengan en acción" con movilizaciones pacíficas y democráticas.



"Todos lo esperábamos, sabíamos de la testarudez del presidente", concluyó.



El TSE publicó anoche el conteo al 99,99 %, a falta solo de un 0,01 % que corresponde a cuatro actas de votación anuladas en la región amazónica de Beni, sobre las que todavía no se pronunció.



Mesa recibió en las últimas horas respaldos de la OEA, la Unión Europea (UE) y de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos, para que haya esa nueva cita con las urnas al margen de este conteo, mientras que Morales fue felicitado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el de México, Andrés López Obrador.



La legalidad de la candidatura de Morales ha sido cuestionada por sus detractores por incumplir el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado de un referéndum que en 2016 rechazó la reelección.