Morales denuncia que quieren proscribir su candidatura a diputado en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente Evo Morales denunció hoy desde su exilio en Buenos Aires que el gobierno de facto en Bolivia quiere proscribir su candidatura a diputado y anunció que su partido presentará una "denuncia ante la Fiscalía" por el "robo agravado" de los documentos que tenía su abogada para inscribirlo antes de mañana, cuando vencen las presentaciones de candidaturas.



"Cuando era dirigente fui detenido y confinado. Siendo diputado, fui enjuiciado y expulsado del Parlamento por defender los derechos de los bolivianos. Ahora, los golpistas, quieren proscribirme evitando mi postulación a la Asamblea Legislativa Plurinacional. No nos van a acallar", escribió el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) en su Twitter.



Morales anunció que el MAS va a "denunciar ante instancias internacionales la sustracción de mis documentos, la desaparición del Poder Notarial" y su libreta del Servicio Militar, y hará lo mismo ante la Fiscalía.



Adelantó que acusará "por este robo agravado" al "ministro de facto, Arturo Murillo y el Coronel Iván Rojas de la FELCC" (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen).



"Frente a la persecución, pido a todas y todos los bolivianos mucha responsabilidad y unidad", concluyó el ex mandatario, quien esta semana anunció su interés en ser candidato a diputado por el departamento de Cochabamba.



Poco después de que Morales hiciera este anuncio, su abogada y la persona a la que le había cedido un poder especial para firmar en su nombre en Bolivia fue detenida y, según denunció, toda la documentación de Morales que poseía fue confiscada.



Mañana vencerá el plazo para presentar todas las candidaturas para las elecciones generales del 3 de mayo, los comicios en los que el MAS se juega la posibilidad de volver al poder tras el golpe de Estado que destituyó a Morales y forzó a gran parte de la dirigencia de su partido al exilio en países de la región.