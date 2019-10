Morales se proclama ganador y denuncia un "proceso de golpe de Estado" en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente boliviano, Evo Morales, denunció que en Bolivia "está en proceso un golpe de Estado", al proclamarse ganador de las elecciones generales del domingo, cuyos resultados son impugnados por la oposición.



"Hasta ahora soportamos (la situación) con paciencia para no entrar en confrontación, pero quiero decir que estamos en estado de emergencia y movilización, pacífica, para defender la democracia", advirtió en rueda de prensa.



"Convoqué esta conferencia de prensa para denunciar que está en proceso un golpe de Estado" apuntó en el Palacio Quemado, sede del Gobierno boliviano "No estamos en tiempos de colonia para imponer presidentes", subrayó.



Morales llamó a sus compatriotas a "organizarse y prepararse para defender la democracia" y sostuvo que en algunas regiones del país andino "están amedrentando a diputados y senadores opositores y no hay garantías para los organismo electorales locales".



"Agradezco por un nuevo triunfo del Movimiento al Socialismo, ganamos en seis departamentos, tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores. Ganamos por más de medio millón de votos al segundo candidato opositor" apuntó.



"Sólo estamos esperando que el Tribunal Superior Electoral informe, yo estoy segurísimo que así será por los votos de las zonas rurales, que vamos a ganar en primera vuelta", puntualizó.



El mandatario insistió en que "ya lo dijo el TREP (tribunal electoral) que ganamos, siempre hemos ganado con el voto campesino e indígena, y ahora lo desconocen, no lo entiendo".