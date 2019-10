Morales y los principales candidatos a diputados ya votaron en Jujuy

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador Gerardo Morales y los principales candidatos a diputados nacionales por Jujuy en los comicios generales de hoy emitieron su voto hasta el mediodía y coincidieron en que la jornada electoral en la provincia se transita con “normalidad” y alta concurrencia a las urnas pese a un día de “mucho calor”.



Poco más de 556.000 son los jujeños habilitados para votar y elegir entre los candidatos presidenciales y para renovar tres bancas de diputados nacionales, debido a que finalizan los mandatos de la justicialista Carolina Moisés, del referente de Consenso Federal Alejandro Snopek, quienes aspiran a renovar su banca, y de la radical Alejandra Martínez.



“Desde las 8 hay fotos de distintas escuelas de toda la provincia con gente haciendo cola para votar”, aseguró el gobernador Morales al ponderar la alta concurrencia a las escuelas, sostener que la jornada democrática se muestra “normal” en la provincia y llamar a terminar de transitar el día en “paz”.



Al emitir su voto alrededor de las 11.30 en la mesa 630 del Colegio Nueva Siembra de la capital jujeña, y con la expectativa de lograr “buenos resultados”, agregó que aguardan que “voten muchos argentinos”, en el marco de una elección en la que también esperan que “el resultado electoral no altere las vidas de las personas”.



En la misma línea, el candidato a diputado nacional del oficialismo, Jorge Rizzotti, quien fue el primero en sufragar, pasadas las 8.30 en la Escuela Juanita Stevens de la capital jujeña, manifestó que esperarán con “esperanza y fe un buen resultado”, ya que la provincia “vivió” las gestiones de las dos fuerzas políticas con mayores posibilidades de gobernar y “fueron muy distintas”.



Por otro lado, la diputada nacional y candidata a renovar su banca por el Frente de Todos, Carolina Moisés, quien votó pasadas las 12.40 en una escuela de la localidad de San Pedro de Jujuy, valoró la “normalidad” de la jornada democrática y aventuró a favor del espacio que integra que “va a haber más asistencia que en la Paso”, ya que “está en juego el destino de la patria, definiéndose no solo el presente inmediato sino el futuro”.



“Esperamos que concurra más gente que en las Paso a las urnas y que lo haga con esperanza, pensando no en los menos malos sino en lo que es mejor para la patria, para el conjunto de los ciudadanos del país”, dijo, por otro lado, el legislador y principal candidato de Consenso Federal en Jujuy, Alejandro Snopek, tras votar alrededor de las 9.15, en una escuela de la localidad de Yala.



En tanto, el aspirante a una banca en el Congreso Nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Alejandro Vilca, que votó alrededor de las 10.40 en un colegio de la zona sur de la ciudad capital, refirió que hoy la “gente va a mostrar el voto repudio al plan económico implementado” y mostró su preocupación por un eventual “golpe del mercado” mañana.



Quien también tuvo la posibilidad de votar hasta el mediodía, fue la dirigente Milagro Sala, quien solicitó autorización para ello y sufragó, por primera vez desde que se encuentra detenida, en la Unidad Penitenciaria nº3 de Jujuy, poco antes de las 9.



Al ser llevada nuevamente su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, dijo consultada por la prensa local que aguardaba allí, que es una jornada “muy importante para la democracia” y que los argentinos tienen que “votar pensando en la familia, simplemente en la familia”.



Para esta elección, Jujuy se proyectó dominada por la disputa entre el Frente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, buscando éste último repetir la perfomance de las PASO, donde se impuso en ambas categorías.