More Rial dio detalles de la reconciliación con su papá y hermana

La llegada de Francesco, el primer hijo de Morena Rial y Facundo Ambrosioni vino con mucho amor y reconciliación en la familia. Así lo contó la flamante mamá en Cortá por Lozano, programa en el que contó sobre el primer acercamiento con su papá y su hermana luego de meses de no hablarse.

"Cuando me enteré que estaba embarazada, con mi papá ni nos hablábamos. Y eso era lo peor porque pensaba 'si no se lo cuento yo, se lo van a contar en la clínica'. Así que dije 'bueno, ya fue'. Primero llamé a mi padrino (Guillermo Marin) y le pregunté '¿le cuento o no le cuento?' y me respondió 'sí, llamalo'. Así que lo llamé y él estaba de viaje, creo que en Miami. Me dice 'hola', porque de la nada lo llamé y estábamos peleados. Me parece que no entendía nada. Y le dije 'hola, te tengo que contar algo. ¿Estás sentado? porque falta que te pase algo. Estoy embarazada'. Y él me respondió 'ya lo sabía, ya me lo imaginaba. Cuando vuelva, nos juntamos'. Y después me junté", contó More.