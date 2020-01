Moreau dijo que la oposición en el Congreso "debe dar quórum y respaldar" el proyecto por la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau reclamó hoy a la oposición en el Congreso que "dé quórum y respalde" el proyecto de ley que el Ejecutivo envió para restaurar la sostenibilidad de la deuda externa, y advirtió que si no se logra una renegociación exitosa "las provincias van a entrar también en una situación insostenible".



"La oposición debe dar quórum y respaldar", expresó el legislador en declaraciones a El Destape Radio y afirmó que "la deuda es uno de los temas que hay que reordenar de la economía argentina".



Moreau se refirió así al anuncio de hoy del ministro de Economía, Martín Guzmán, que adelantó que el PEN enviará al Congreso un proyecto de ley para restaurar la sostenibilidad de la deuda externa, oportunidad en la que reiteró que "la voluntad de pago está".



"Es muy importante que el Congreso respalde al Ejecutivo para la renegociación", sostuvo el legislador y explicó que "la Ley de Administración Financiera establece como criterio que la renegociación debe tener tres parámetros: la quita de capital, la quita de interés y el alargamiento de los plazos. Tienen que cumplirse dos de esos tres parámetros".



Moreau destacó que "es necesario que los acreedores reciban una señal muy fuerte" e insistió en que "es absolutamente imposible que Argentina afronte las condiciones de deuda que asumió el macrismo".



"Creo que el Gobierno argentino ahora está muy firme y podemos avanzar en el buen camino", expresó y estimó que el proyecto "ingresará al Congreso por la Cámara de Diputados, aunque no está confirmado".



En ese sentido, consideró que "sería insólito que, al menos en este tema de renegociar la deuda, la oposición no diera quórum".



"Si no hay una renegociación exitosa de la deuda, las provincias van a entrar también en una situación insostenible porque, excepto dos o tres, todas las provincias están endeudadas en dólares", manifestó el diputado.