En medio del escándalo judicial que la tiene como protagonista, Morena Rial reapareció en las redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores. Desde el Penal de Mujeres N°51 de Magdalena, donde cumple prisión preventiva por una causa de robo en la localidad bonaerense de Villa Adelina, la hija del periodista Jorge Rial minimizó su situación legal y aseguró que pronto volverá a trabajar con las plataformas digitales.

“Pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con chismes con More”, publicó la influencer en un mensaje que rápidamente se viralizó. Lejos de mostrarse afectada por su detención, buscó dar señales de fortaleza y continuidad a su vida mediática.

Publicidad

Al mismo tiempo, apuntó contra quienes la critican: “A los que insultan les mando un beso, están con grandes problemas para destilar tanto odio”. En su publicación, dedicó un especial agradecimiento a su abogado y amigo Alejandro Cipolla: “Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”.

Actualmente, Rial se encuentra alojada en el área de buzones del penal, un sector de aislamiento donde, según denunció Cipolla, “no tiene contacto con nadie” por su condición de figura mediática. El letrado también cuestionó la revocatoria de la excarcelación que ordenó su reclusión y afirmó que se trata de un trato diferenciado.

Publicidad

La joven, de 25 años, enfrenta un proceso judicial que podría complicarse en los próximos meses. Sin embargo, su reaparición en redes deja en claro que mantiene la intención de sostener su perfil público, incluso tras las rejas.