Personal de Investigación de la Policía Rural llevó a cabo un procedimiento el pasado viernes por la mañana, luego de recibir un pedido de colaboración de la Comisaría 37ª de Caucete, debido a la sustracción de una bicicleta MTB rodado 29, marca SLP, color blanco, cuyo ladrón huyó hacia una zona descampada.

La bicicleta recuperada fue trasladada a sede de Comisaría 37° ubicada en el barrio Las Moras.

Los efectivos se trasladaron a la zona señalada y, tras realizar diversas tareas de búsqueda, lograron localizar el rodado. En ese momento, un hombre que lo trasladaba advirtió la presencia policial y escapó, dejando la bicicleta abandonada en plena calle. La huida continuó hacia el interior de una finca, donde el sospechoso logró perderse.

Intervino en el hecho el Ayudante Fiscal Pizarro, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, quien impartió las directivas correspondientes. La investigación seguirá bajo jurisdicción de Caucete para intentar identificar al autor del robo.