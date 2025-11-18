El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dictó el 18 de noviembre de 2025 una medida de decomiso sobre bienes y activos valuados en más de $684.990 millones en el marco de la causa Vialidad. Esta resolución alcanza a la expresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, sus familias y sociedades vinculadas.

La sentencia definitiva, que ya había quedado firme el 10 de junio de 2025, originalmente establecía un decomiso por un monto cercano a los $84.800 millones. Sin embargo, tras la intervención de peritos judiciales, el Ministerio Público Fiscal y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, se realizó una reevaluación que incrementó significativamente la cifra. A pesar de haber sido intimados, los condenados no cumplieron con el pago del valor actualizado.

El listado de bienes afectados incluye inmuebles pertenecientes a las empresas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Además, se encuentran involucradas propiedades transferidas a los hijos de la exmandataria. El tribunal también ordenó que, si los bienes mencionados no alcanzan para cubrir el monto fijado, se rematarán activos de otros condenados, entre ellos Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

En su informe, la Fiscalía detalló el origen del patrimonio cuestionado, identificando propiedades adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, periodo durante el cual se habrían producido las irregularidades investigadas.

Las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y los demás involucrados solicitaron la anulación del decomiso, argumentando que no existe una relación comprobada entre cada bien y las irregularidades imputadas. También cuestionaron la falta de pruebas suficientes y denunciaron una posible violación a principios constitucionales.