Movimientos populares cuestionaron el "arbitrario" accionar de la policía en un comedor de Córdoba

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular y Movimientos Populares de Córdoba ratificó hoy su repudio al “arbitrario” accionar de la policía de Córdoba en un allanamiento ocurrido días atrás en en un espacio comunitario llamado Sonrisa de Ángel, ubicado en el barrio Villa La Tela de la capital provincial.



“Es una situación concreta que nos preocupa enormemente porque implica que existe un cuerpo que está manejándose de forma arbitraria o por lo menos con una dirección que no queda muy clara”, expresó Noelia, una dirigente de las organizaciones populares que se excuso de dar su apellido.



"La Policía de Córdoba irrumpió en el comedor (...) baleando a una familia, trabajadores del lugar, en un allanamiento ilegal, colmado de irregularidades", denunció días atrás el Encuentro de Organizaciones (EO) de Córdoba.



Los movimientos populares acusaron a la policía de haber disparado "balas de plomo" y de haber "herido y detenido a 5 compañeros".



Lo ocurrido “retrocede en absoluto todos los diálogos que se están manteniendo entre las organizaciones y gobiernos de todo el país”, reflexionaron.



Noelia contó por su parte que el martes último una patrulla policial irrumpió en el comedor porque "buscaban a una persona que no era de ahí" y, aunque una vecina les dijo que "ése no era el lugar", empezó una "secuencia de agresión y violencia en el que se dispararon balas de plomo”.



Una hombre terminó herido con un balazo en uno de sus brazos y la policía arrestó a otras cinco personas.



Por su parte, el fiscal de feria del distrito 4, Horacio Vázquez, aseguró que los disparos efectuados por los policías "fueron al aire".



"Se va a comenzar a investigar quiénes fueron los responsables de las lesiones de los policías y los civiles. La primera información que tenemos es que el actuar de la Policía fue correcto. Esto no descarta que pueda cambiar con el transcurso del tiempo", argumentó.



Tres policías sufrieron heridas -sin peligro de vida- y fueron atendidos en el Policlínico Policial de la ciudad.



El comedor Sonrisa de Ángel está ubicado entre las calles Aviador Valenti y Aviador Bradley, en Villa La Tela de la capital cordobesa.



El EO postula como reto de los colectivos que lo integran que su objetivo común pasa por "construir una comunidad donde poder crear la vida digna", en los barrios más pobres de Córdoba.