Moyano dice que aún no invitaron a Camioneros al plenario de la CGT de este viernes

El dirigente Hugo Moyano aseguró hoy que el Sindicato de Camioneros aún no fue invitado al plenario de la CGT previsto para este viernes, de cara a la reunificación de la central obrera, y con la anunciada participación del presidente electo Alberto Fernández.



Además, anunció que este miércoles el sindicato que conduce se reunirá para definir qué postura asumirá en el marco de la encaminada reunificación del movimiento obrero, luego de que Camioneros diera un portazo en agosto del año pasado, disconforme por la postura dialoguista de la central obrera frente a las políticas del Gobierno.



"Tenemos un reunión el miércoles para definir el tema", aseveró esta mañana Hugo Moyano en una entrevista que concedió a El Destape Radio, en la que, además, dijo desconocer la convocatoria de la CGT a un plenario para este viernes, en la histórica sede de la callle Azopardo al 800.



"No sabemos qué se va a tratar y no nos han invitado tampoco", aseveró el dirigente camionero, quien insistió con que, este miércoles, su sindicato se reunirá y definirá qué posición va a tomar de cara a la encaminada reunificación y con miras a la convocatoria a un eventual acuerdo económico-social en el marco de la gestión del Frente de Todos.



Por otro lado, Moyano consideró "una falacia" que se plantee que el presidente Mauricio Macri vaya a ser líder de la oposición una vez que deje el Gobierno.



"No tiene ningún tipo de liderazgo Mauricio Macri", opinó, al tiempo que dijo no ver nada que "pueda recomponer una situación de un gobierno que llevó al país a un desastre como el que están viviendo actualmente los argentinos".



En este punto, además, el dirigente camionero dijo no saber, incluso, "si alguna de las personas del Gobierno hoy podrá liderar una oposición", aunque señaló que, por el momento, no ve "a ninguna".



No obstante, exceptuó de esa situación al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien dijo que "es el único que ha ganado de forma importante" en las elecciones del pasado 27 de octubre.



En otro orden, remarcó que el gremio de camioneros volverá a discutir paritarias en diciembre próximo, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo alcanzado este año, y adelantó en ese sentido que evaluarán "qué inflación ha habido" y reclamarán lo necesario "para que no se vea afectado el poder adquisitivo del salario".



Por otro lado, entendió que "la base fundamental" de un posible acuerdo económico y social en el marco de la gestión del Frente de Todos, cuyo inicio está pautado para el 10 de diciembre, "son los precios" y una recomposición del "mercado interno" a través de la mejora de los salarios.



"Hay que alentar el consumo interno y, para que haya consumo interno, tiene que haber mejores salarios", definió Moyano.



Además, en la entrevista, el dirigente camionero bregó por la presencia de "personas del movimiento obrero" en el próximo gobierno.



Sin embargo, dijo no conocer a Claudio Moroni, quien es mencionado como posible ministro de Trabajo de Alberto Fernández, aunque señaló que "lo importante es que tenga cocimiento de cómo funciona el movimiento obrero" y que "haga una gestión que no perjudique a nadie".