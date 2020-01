Muere en un choque un joven buscado por el crimen de un pizzero en Banfield

Un joven que era el único prófugo por el crimen del pizzero Adrián Albanese, asesinado a balazos porque no pudo sacarse la alianza de casamiento durante un asalto ocurrido el 20 de julio último en su comercio de la localidad bonaerense de Banfield, murió hoy tras chocar la moto robada en la que circulaba contra un colectivo, informaron fuentes policiales.



Se trata de Martín Adrián "Vela" Lugo (24) y por el cual el Ministerio de Seguridad de la provincia había dispuesto una recompensa de entre 350.000 y 500.000 pesos para quien aportara datos que permitieran detenerlo.



Fuentes policiales informaron a Télam que el choque ocurrió esta madrugada en el cruce de Zuloaga y Urquiza, en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.



El joven circulaba a alta velocidad y sin casco en una moto hasta que chocó de frente contra un colectivo de la línea 239.



Según las fuentes, Lugo murió casi en el acto a raíz de las lesiones sufridas y la policía determinó que el rodado en el que iba había sido robado.



"Vela" era el último prófugo por el crimen de Albanese (40), asesinado el año pasado durante un asalto en su negocio, por el cual ya había dos jóvenes detenidos.



El crimen ocurrió cerca de la medianoche del sábado 20 julio cuando tres delincuentes ingresaron a robar a la pizzería "Don Albanese", ubicada en la esquina de avenida Adolfo Alsina y Peña, en Banfield, partido de Lomas de Zamora.



Allí, amenazaron a todos los presentes, entre ellos a Albanese, dueño del local, y les exigieron el dinero de la caja y todas sus pertenencias.



Según la esposa del hombre asesinado, su marido no se resistió y entregó todo el dinero, pero los delincuentes le pidieron la alianza y él no se la pudo sacar, por lo que le dispararon y lo asesinaron.



Tras el crimen, la policía detuvo a un adolescente de 17 años en Remedios de Escalada como acusado de ser el autor material del crimen.



Las pruebas, entre las cuales se destacaron las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio, lo apuntaron como el que entró primero a la pizzería con un arma cromada, una gorra verde y negra y un buzo azul.



Además, otro sospechoso apresado fue identificado como Denis Iván Ramírez (22), alias "Chicho Serna", en la misma localidad de la zona sur del conurbano en la que fue detenido el menor, como acusado de ser uno de los delincuentes que participó del asesinato del pizzero.



De acuerdo a las fuentes policiales, Ramírez tenía un antecedente por robo de diciembre de 2016 en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 14 de Lomas de Zamora, otro por “robo agravado” de septiembre de 2017 en la UFI 6 y otro por el mismo delito en la UFI 2 del mismo distrito.



A raíz de estos elementos probatorios que incriminaban al adolescente, la causa por el crimen de Albanese pasó a manos de la UFI 1 del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora, a cargo de Martín Seara, quien caratuló la causa como “homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego”.