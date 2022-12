En la madrugada de este sábado, un motociclista murió en un siniestro vial ocurrido en Ruta 40 Norte, entre calles Centenario y Rodríguez. Luego de conocerse la noticia, usuarios de las redes sociales despidieron a César Ontivero con dolorosos mensajes.

“Por qué vos, padrino. Todavía no caigo, loco. Faltaba tanto por compartir. Lo voy a extrañar tanto y gracias por todo lo que me brindó y me enseñó”, expresó un ahijado y pariente del fallecido a través de Facebook. Otra usuaria manifestó: “Mucha fuerza y pronta resignación a la familia Ontivero-Nievas. Que brille en César la luz que no tiene fin”.

“No puedo creer esta noticia, amigo. Fuiste para mí ese amigo que hay pocos. ¡Por cosas de la vida hacía mucho no te veía, pero siempre acordándome de vos o preguntando por vos a quien sea o que vea! Siempre te quise amigo César. Gracias por darme los mejores recuerdos que me quedan que vivimos juntos y siempre estarás en mi corazón”, dio a conocer una amiga del motociclista.

El caso

Según confirmó el fiscal de UFI Delitos Especiales, Ivan Grassi a DIARIO HUARPE, el hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada. Ontivero se dirigía al norte por la ruta cuando, por motivos que todavía investigan, se fue contra el guardarrail, cayó sobre el mismo y perdió la vida casi de inmediato.

Minutos después, el conductor de otro vehículo que iba en el mismo sentido vio la moto y el cuerpo del motociclista. No pudo hacer nada por el hombre, que ya estaba muerto, por lo que llamó al 911 para dar aviso a las autoridades.

Más tarde, llegaron al lugar policías y personal de la fiscalía, que corroboraron que Ontivero iba con el casco, que en las inmediaciones no había signos de frenado o de otro vehículo que se hubiera visto involucrado. Aun así, abrieron una investigación para poder dar con las causas del hecho.