El atacante de Hebe Yolanda Leguiza (71), una ex policía federal, aún no ha sido encontrado después de sufrir un brutal ataque a golpes con una maza en el centro de San Juan. Han pasado 14 horas desde el violento ataque y las autoridades policiales y de Delitos Especiales aún no logran dar con el responsable. Por ello, trabajan en nuevas imágenes y videos que surgieron con la ayuda de los vecinos para encontrar al agresor.

Personal de la UFI Delitos solicitó colaboración para poder identificar y capturar a este individuo que aparentemente vestía pantalones de jeans y un buzo negro con capucha al momento de la salvaje agresión. En ese sentido, revelaron que es un hombre joven, probablemente menor de 30 años.

Por otro lado, una de las últimas novedades surgidas es que durante el momento del ataque, el agresor que tenía la capucha puesta, también tenía guantes y un barbijo para evitar ser identificado. Por este motivo, se insta a cualquier persona que haya presenciado algo sospechoso o pueda aportar información relevante a comunicarse de inmediato al 911 o acudir a la Comisaría más cercana.

Cabe destacar que Hebe Yolanda Leguiza fue atacada por la espalda mientras caminaba tranquilamente por la vereda de la calle 25 de Mayo, entre Aberastain y Caseros, en el departamento Capital. El agresor la golpeó brutalmente en la cabeza con una maza y huyó a toda velocidad, dejando el arma en la escena del hecho.

El mismo golpe provoca que Leguiza caiga al suelo y allí, el atacante le da otros tres mazazos más. Luego tira la maza a los pies de la mujer que queda inconsciente y escapa corriendo. Un delivery que circulaba por la zona fue quien auxilia a la mujer en un primer momento y personas de una panadería cercana, escucharon los gritos de auxilio del repartidor.

Producto de la agresión, la mujer quedó internada en el Hospital Doctor Guillermo Rawson y se encuentra gravemente en Terapia Intensiva tras haber pasado por una cirugía en su cabeza y con pronóstico reservado. Existen sospechas de que el agresor se dirigió directamente a atacar a la víctima de manera traicionera, como si la estuviera siguiendo y el ataque hubiera sido planificado, de acuerdo a lo que se observa en las imágenes.