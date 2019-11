Mujeres marcharon en Salta en el Día de la Eliminación de la Violencia de Género

Una nutrida marcha de mujeres recorrió esta tarde las calles del centro de la capital salteña, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, y para pedir por la erradicación de la violencia física, laboral, psicológica y sexual.



“Todo lo que se consiguió en Argentina y en nuestra provincia, en cuanto a leyes y en algún avance que pudo haber habido, fue producto de esta lucha”, dijo la ex senadora del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, quien consideró que “si no luchábamos ni siquiera hubiéramos tenido una ley de violencia familiar”.



En este sentido, explicó que “la lucha de las mujeres es muy importante por este tipo de conquistas”, y reveló que el Sistema de Emergencias 911 elevó un informe en el que precisa que “recibe 74 mil llamadas por mes por intervenciones de violencia de género y violencia familiar”.



“Todas esas llamadas no siempre se traducen en denuncias. Entonces tenemos un sector enorme de mujeres que todavía siguen presas de esa violencia. Y no es que no quieran salir, sino que el estado no ofrece las posibilidades para que esas mujeres puedan salir de esa situación, porque para eso hace falta cambiar las condiciones de opresión que tenemos en nuestra provincia”, sostuvo.



La concentración fue en la esquina de las calles Caseros y Zuviría, en la esquina de la plaza 9 de Julio, desde donde la concurrida marcha partió hacia la avenida Belgrano, para luego subir por Pueyrredón y Leguizamón, hasta arribar a la Legislatura, para finalmente regresar al punto de partida y realizar allí un cierre con micrófono abierto.



Representantes de distintas organizaciones feministas, políticas y que impulsan de los derechos de las mujeres marcharon por el centro salteño, durante la tarde calurosa.



Entre esas organizaciones se destacaron la Tupac Amaru -que pidió la liberación de Milagro Sala en Jujuy-, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, Mala Junta, el Movimiento Libres del Sur, y referentes de la comunidad trans, entre otros.