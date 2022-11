“Ya está, se acabó para mí de la mejor manera posible. No puedo estar más feliz. Le dedico esto a toda la gente que me apoyó durante estos 20 años. Familia, amigos, gente de Argentina, de España, de todos los clubes, mis amigas”, con estas palabras dijo adiós la número 5 de la Selección Argentina, Adriana Gutiérrez.

Gutiérrez alternó algunos minutos durante la final que jugaron Las Águilas ante España. Gentileza Jerónimo Flores.

La noticia ya había trascendido en los primeros días del mundial, la jugadora Águila más experimentada del plantel le comentó a sus compañeras que este mundial iba a ser especial porque era el último que iba a jugar. Por eso, sus queridas amigas del Club Valenciano decidieron acompañarla durante la competencia, brindándole el mejor apoyo en las tribunas del estadio UPCN y luego en el Aldo Cantoni. Con una bandera gigante que captaba la vista de todos, un bombo y algunos globos, allí estaba la hinchada vip de Adrianita Gutiérrez.

“20 años, 10 mundiales, 4 copas. ¡Vamos por la 5, vamos Adri! ¡Vamos Águilas!”, rezaba la leyenda de la bandera gigante que desplegaron sus amigas cuando las albicelestes derrotaron a Alemania en el segundo partido del mundial. El mismo trapo se observó en las tribunas durante los demás encuentros.

Esta es la bandera que le hicieron sus amigas de Valenciano para acompañarla en el mundial. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.

"Esto simboliza el sacrificio de años. Es un sueño hecho realidad. Un sueño que no se dio por suerte, sino que se dio por mucho trabajo. Hoy me despido de la Selección, no podría haber imaginado un mejor final", dijo a DIARIO HUARPE tras el triunfo ante España.