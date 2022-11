Este domingo comenzó la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 con la participación de un actor de Hollywood, la música de un integrante de BTS y la destacada aparición de la mascota La’ebb.

El actor estadounidense Morgan Freeman y Ghanim Al Muftah, filántropo, emprendedor e influencer qatarí, que tiene síndrome de Regresión Caudal (una rara enfermedad que le impide mover la parte inferior de la columna vertebral) tomaron el centro del estadio e invitaron a todos a sumarse a la celebración del mundial.

Luego vino una danza típica de Qatar que sirvió de transición para la siguiente escena del mundial. Y al ritmo de los tambores rituales, empezaron a sonar en el aire las típicas canciones de aliento de los 32 países participantes. Una de las primeras que se escuchó hizo erizar la piel: "Vamos, vamos, Argentina... Vamos, vamos, a ganar....".

Posteriormente, sonó en el estadio algunas de las canciones que acompañaron cada edición de la Copa del Mundo, entre ellas "La Copa de la Vida", de Francia 1998, interpretada por Ricky Martin, "Waka waka", de Sudáfrica 2010, cantada por Shakira, y "We are one", de Pitbull, para Brasil 2014.

Las mascotas de todas las ediciones pasadas desfilaron acompañados de las canciones de los mundiales anteriores. Y finalmente, apareció un enorme La'eeb, la mascota de Qatar 2022.

Después de estos minutos de ceremonia, Jung Kook, integrante de BTS, hizo vibrar al estadio con Dreamers, la canción lanzada para conmemorar el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA, acompañado por el cantante catarí Fahad Al-Kubaisi.

Tras el show musical, Freeman volvió a aparecer en escena para presentar un video emotivo, que representó el sueño qatarí por albergar la Copa del Mundo, en el que se vio al Emir de este país jugando a la pelota con su hijo y sus amigos.

Segundos después, llegó la hora del primer discurso. Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar, tomó la palabra. "Hemos trabajado con mucha gente para organizar este Mundial. Y por fin llegó este momento", dijo el gobernante. "Miles de personas de todos los países y culturas se han convocado aquí. Y miles más nos seguirán desde todo el mundo. Les deseo suerte a todos los equipos participantes. Bienvenidos a todos a la Copa del Mundo Qatar 2022", agregó.

La'eeb encabezó el regreso de todas las mascotas al escenario e inició el espectáculo de fuegos artificiales. Mientras, flotando en medio del estadio apareció el logo oficial de Qatar, el "8", que representa la unión del mundo en un evento deportivo, pero que además refleja la cultura árabe (las curvas aluden a las dunas del desierto, por ejemplo) y a los ocho estadios que albergarán los partidos del certamen.

Así concluyó la ceremonia, breve y colorida, con momentos de nostalgia -con la presencia de todas las mascotas y de las canciones de las ediciones previas- y muchos elementos representativos de Qatar.

Fuente: Clarín