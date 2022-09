Murió Isabel II, la Reina de Inglaterra

El escenario geopolítico internacional vivió un cambio este jueves: murió Isabel II, la reina de Reino Unido desde hace 70 años. La noticia se conoció a las 14:40 de Argentina, tras horas de incertidumbre, desde que se conoció la noticia de que había "preocupación" por la salud de la monarca.

Fue la familia real, a través de un breve comunicado en las redes sociales, quienes confirmaron la información que se esperaba. "La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey (por Carlos) y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y volverán a Londres mañana" decía el mensaje.

Este 8 de septiembre de 2022 quedará en la historia como el día en el que falleció la monarca más longeva de la Corona Británica. Isabel II había celebrado los 70 años como reina y tenía 96 de edad. Llegó a este récord en medio de escándalos que hicieron temblar la institución que representaba, los dos últimos cuando su nieto Harry dejó sus títulos y su hijo Andrés quedó involucrado en un escándalo internacional por trata de personas y abuso de menores.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W