Hace días, el Gobierno de San Juan comenzó con la implementación del nuevo sistema de SUBE en las unidades de los transportes públicos de la RedTulum. Con esta actualización, los pasajeros no solo podrán abonar el pasaje con la tarjeta tradicional del sistema, sino también con otros medios de pago como tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales a través de códigos QR. Ante la inminente llegada a toda la provincia, HUARPE TV consultó a sanjuaninos que ya pudieron advertir el cambio y todos se mostraron a favor.

Publicidad

En la plaza Laprida, una joven que esperaba el colectivo dijo que no estaba al tanto de la implementación, pero valoró la medida: “Está bueno porque uno no anda con la tarjeta SUBE todo el tiempo”.

Otra usuaria destacó la practicidad del sistema: “No es difícil. Es muy práctico porque a veces te olvidás la SUBE y está bueno poder pagarlo con el celular. Eso lo ves en el momento”. Por su parte, otra sanjuanina remarcó: “Toda modernidad cuesta un poco y la gente se confunde. Me parece bien que haya otra posibilidad de pagar”.

Publicidad

Un chofer de la línea A de la empresa El Libertador aseguró que el sistema ya se encuentra en funcionamiento: “Está habilitado y ya hubo gente que utilizó sus celulares para pagar. Es algo nuevo y estamos aprendiendo todos a usarlo”. Mientras que una pasajera señaló que, aunque sabe cómo usar la nueva modalidad, todavía prefiere la tarjeta: “Aún sigo con la SUBE porque me parece más práctico”.

De esta manera, el nuevo sistema de pago en la SUBE comienza a convivir con la tarjeta tradicional en la provincia, con la expectativa de que en los próximos meses se extienda a todas las unidades de transporte público.

Publicidad

En septiembre en todas las unidades

El nuevo sistema de pago en la SUBE comenzó a implementarse hace unos días en San Juan, donde los usuarios ya pudieron advertir los primeros cambios. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó en rueda de prensa que para septiembre estará operativo en todas las unidades de la provincia, permitiendo abonar no solo con la tarjeta SUBE, sino también con tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

Palma explicó que el proceso se encuentra en marcha y que estará vigente en septiembre próximo. “Lo que se está haciendo por el momento es instalar en las distintas unidades los dispositivos del sistema para que pueda estar operativo en un futuro cercano. Cuando se terminen de colocar en las 550 unidades que forman parte de la Red Tulum, recién ahí va a estar operativo”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, Palma recordó que el nuevo sistema permitirá abonar el pasaje con diversos medios de pago, aunque seguirá habilitado el uso de la tarjeta SUBE. “El uso será igual que el de la SUBE, pero en este caso utilizando una tarjeta de crédito, débito o alguna billetera virtual”, detalló. Además, agregó: “Ya se están cambiando las máquinas en algunas unidades. Pero tienen que estar instaladas en todas para que el sistema sea plenamente operativo. Calculamos que en el mes de septiembre estará listo y, en ese momento, vamos a estar informando sobre la metodología a todos los sanjuaninos”.