Murió un caballo que tenía en custodia la Municipalidad de Ullum y denuncian negligencia

La imagen de un caballo muerto en medio de un predio municipal de Ullum y rodeado de otros animales con signos de desnutrición y abandono impactó en las redes. La denuncia pública de los autores del posteo es aún más grave: dicen que los animales están bajo la custodia de la Municipalidad y que fueron las autoridades municipales y del juzgado departamental los responsables del abandono. La versión de Ullum es totalmente distinta y aseguran que están cuidados

Emilia Merino, conocida proteccionista sanjuanina, denunció en diálogo con DIARIO HUARPE que se trata de un gravísimo caso de irresponsabilidad institucional. “Son animales que la Policía levanta porque están sueltos en la calle, van a parar a ese predio y ahí los tienen en pésimas condiciones”, dijo.

Este lunes, vecinos la llamaron porque hay alrededor de 10 caballos en el lugar y uno de ellos se encontraba visiblemente mal. Cuando Merino y otro proteccionista, Luciano Castro, llegaron al lugar, un animal de color marrón ya estaba muerto en el suelo, en una zona embarrada del predio. Los que estaban alrededor no se veían bien.

“Están todos muy flacos, pero además tienen las panzas hinchadas y a la vez se les ven las costillas y las ancas flacas, lo cual es un indicador de mala salud”, explicó la mujer, que teme que se encuentren la mayoría enfermos. Según Merino en el lugar no hay un bebedero como corresponde y los caballos toman agua de “charcos de barro verde”. Si bien hay corrales, los caballos no están en el interior y en cambio están la mayor parte del día al rayo del sol.

La versión del municipio es totalmente distinta. El secretario de gobierno de Ullum, Alfredo Jofré, habló con DIARIO HUARPE y dijo que los animales reciben comida y agua todos los días. “A las 8 va todos los días el cuidador y les da, tal vez no un fardo pero una ración de comida, los que están sueltos es porque los animales muerden los palos y se escapan de los corrales que son viejos”, dijo el funcionario.

Además, para Jofré el problema está en cómo llegan los caballos y las largas permanencias. “Son animales que ha detenido la policía que andaban en la ruta o en la calle y eran un peligro, la jueza departamental decide enviarlos unos días hasta que los dueños paguen la multa, pero los dueños no se hacen cargo”, dijo el funcionario.

La muerte de este lunes para el ullunero fue culpa del abandono en el que llegan al lugar. “Lamentablemente algunos mueren y otros quedan vivos y se salvan, pero vienen en un deterioro total”, dijo el funcionario. Para los proteccionistas no hay un seguimiento veterinario, pero Jofré insistió en que los atiende la profesional que está en el centro de Zoonosis que está al lado, pero algunos son imposibles de salvar.

Los caballos llegan al predio y tanto proteccionistas como el secretario de Gobierno coinciden en que luego los propietarios no van a buscarlos. La diferencia principal es que para los primeros el deterioro se produce en el lugar y para el municipio ya llegan en mal estado y “es una cuestión lógica que pasen estas cosas”.

Algunos caballos llevan 25 días o un mes, según Jofré, y Merino dijo que los vecinos aseguran que otros están hace un año y son los que se metieron en “casas quintas de gente conocida”. Lo cierto es que la decisión judicial indica que tienen 10 días para ir a buscarlos y pagar la multa, pero los dueños muchas veces no pueden afrontar los costos y resignan a los equinos.

Cruce entre partes y denuncia oficial

Emilia Merino reclamó que cuando intervinieron en el caso no solo debieron encontrarse con el mal estado de los animales. También sufrieron falta de atención por parte de la Municipalidad, la Policía y hasta la Justicia.

“Cuando llegamos al lugar primero fuimos a la Comisaría del departamento a denunciar lo que había sucedido, ahí nos atendió el Principal Ávila y nos dijo que no nos podía tomar la denuncia porque no estaba el oficial de servicio”, contó la proteccionista. Debido a esto decidieron que este martes irán la Secretaría de Control de Gestión para denunciar la falta de atención.

“Fuimos a la municipalidad porque el predio es de ellos y no había nadie. Era de tarde y nos dejaron que en la tarde no hay nadie nunca, a menos que convoquen una reunión”, aseguró la mujer. Finalmente se dirigieron al juzgado de la zona, ya que quienes dan la orden de dejar los caballos bajo custodia son los funcionarios judiciales. “No había ni un guardia de seguridad tampoco”, contó la mujer.

Merino habría tenido un cruce con Jofré vía telefónica. El funcionario prefirió no hablar al respecto mientras que la proteccionista dijo que el secretario de Gobierno “se ofuscó, me contestó mal y me dijo que si no se morían en el predio se iban a morir en la calle, que todo era responsabilidad de la jueza”.