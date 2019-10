Murió un niño al recibir una patada en el pecho en la escuela

La muerte de un niño de 11 años conmueve a la localidad de Zárate, Buenos Aires. El pequeño perdió la vida debido a una patada en el pecho que le dieron en la escuela, cuando la madre lo llevó hasta el hospital aseguró que no sabía qué es lo que le ocurría a su hijo. Efectivos comenzaron con las investigaciones en el caso y, mientras tanto, separaron a la maestra de su cargo.

Fue el viernes a la noche cuando Leonela llevó a su hijo al centro de salud con hemorragias y problemas para respirar. El médico ordenó una serie de estudios para hacer su diagnóstico, pero no llegaron a conocer los resultados ya que una hora después el chico sufrió un paro cardíaco y murió.

“No podía entender. Llevé a mi hijo por un dolor, y no me lo devolvieron”, dijo su mamá. Poco después, se enteró que su pequeño había recibido una fuerte patada en el pecho en medio de una pelea en la escuela a la que asistía. “Tres veces me preguntaron si había recibido un golpe. Yo no tenía idea, les dije que no. Si yo lo hubiese sabido, y le decía al médico lo que había pasado, quizás el nene se salvaba”, contó la mujer.

Agregó: “La responsabilidad es de los directivos y de la maestra a cargo de mi hijo. Los chicos necesitan más cuidado. Hay golpes, violencia, y los padres no estamos al tanto”.

Mientras se espera el resultado definitivo de la autopsia para determinar si fue ese golpe la causa de su muerte, efectivos apartaron a la docente de su cargo. Al respecto, Roxana Borro, la Inspectora Regional de Enseñanza Primaria, dio a conocer que, tras recibir la denuncia de la familia abrió una investigación para determinar si el incidente ocurrió dentro del aula.

Fuente: TN.