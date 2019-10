Fiscal discriminado: “Si anduviera robando, no estaría viviendo así”

Tras la viralización de su foto, Braian Gallo habló e hizo referencia a lo ocurrido en las elecciones, cuando comenzó a circular en redes su imagen junto a textos discriminatorios debido a la vestimenta que llevaba. Además, agradeció las muestras de solidaridad que recibió, entre ellas, la del presidente electo Alberto Fernández y de la futura intendente de Moreno, donde vive y milita.

“Si anduviera robando, no estaría viviendo así. Quiero laburar como todos y hacer mi casa para mi familia", dijo.

Gallo agradeció la mención de Fernández que publicó la imagen junto al texto: “El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian”, escribió en Twitter. Además, dio a conocer que recibió un llamado de la futura intendente de Moreno, donde vive y milita, Mariel Fernández. “Gracias a dios ganó. Es una esperanza más porque me prometió trabajo en blanco. Me llamó y me dijo que me iba a acompañar, como lo hizo mucha gente. Me llamaron de todos lados”, contó.

También, contó cómo se enteró de la repercusión de la publicación: “A las 2 o 3 de la tarde un compañero me muestra el meme que habían hecho. Al principio no le presté atención. Pero mi mamá y mi prima reaccionaron porque no les gustó. Mucha gente empezó a defenderme, otros a insultar. Cuando llegué a mi casa ya había explotado en las redes. Me sorprendió un montón el apoyo y la solidaridad de la gente. Me generó alegría. Que salte tanta gente a defenderte es increíble”, cerró el joven.

Fuente: Infobae.