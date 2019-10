Murió uno de los principales impulsores del juicio político a Donald Trump

El congresista demócrata Elijah Cummings, una de las figuras clave en los preparativos de un eventual juicio político al presidente estadounidense Donald Trump, murió hoy a los 68 años por "complicaciones" derivadas de un problema de salud que no trascendió. La oficina del parlamentario confirmó el fallecimiento en un breve comunicado remitido a los medios de comunicación, recogido por la agencia de noticias Europa Press, precisando que la muerte se produjo esta madrugada en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore. Cummings, con más de dos décadas de trayectoria en la Cámara de Representantes, ejercía como presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma y se había erigido en uno de los principales impulsores del posible "impeachment" a Trump, con quien se enfrentó públicamente. Esta semana, Cummings no había regresado a su trabajo dado que debía someterse a un procedimiento médico que, se esperaba, lo mantendría alejado por alrededor de una semana. Pese a que no trascendieron los detalles sobre cómo se desencadenó su deceso, el congresista demócrata ya había sido tratado por problemas del corazón y las rodillas.