Mussi dice que Juntos por el Cambio le pone palos en la rueda al gobernador Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Berazategui, el histórico dirigente peronista Juan José Mussi, acusó hoy de "poner palos en la rueda" y de no ser "responsable con el pueblo" a la oposición de Juntos por el Cambio en la Legislatura bonaerense, que ayer impidió debatir la ley Impositiva 2020 enviada por el gobernador Axel Kicillof.



“Es una oposición irresponsable la de Juntos por el Cambio, y hacen todo lo contrario a lo que expresan en sus discursos. Cuando yo fui diputado provincial, la gobernadora era María Eugenia Vidal; y jamás actué de una manera semejante", indicó a Télam el jefe comunal de Berazategui y ex ministro de Salud bonaerense.



"Estoy convencido de que la oposición debe ser responsable y constructiva. En este caso, mostraron ser todo lo contrario”, expresó Mussi, que inició el 10 de diciembre su quinto mandato como intendente del distrito del sur del conurbano bonaerense.



A su vez, Mussi recordó que cuando fue diputado opositor "voté proyectos que venían del Ejecutivo bonaerense, a cargo de Vidal. Jamás puse palos en la rueda, porque uno debe ser respetuoso y responsable con el pueblo".



Mussi, que sucedió a su hijo Juan Patricio en la comuna de Berazategui tras ganar las elecciones en octubre pasado, expresó que "lo que hicieron los senadores de Juntos por el Cambio demuestra la falta de respeto que tienen hacia el diálogo y el consenso. Espero que recapaciten y respeten su compromiso con los bonaerenses”.



La sesión de ayer en la Cámara de Senadores bonaerense que debía empezar a tratar el proyecto de Ley Impositiva 2020 enviado por el gobernador Kicillof se levantó al no llegar a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los porcentajes de aumento de impuestos que contempla la iniciativa, y su debate se postergaría para el próximo 7 de enero, informaron fuentes parlamentarias.