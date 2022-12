La relación entre la Provincia y el gobierno de Mauricio Macri no fue la mejor. De hecho, el gobernador Sergio Uñac lo criticó varias veces por haber prometido fondos que nunca llegaron. Desde el 2015 al 2019 hubo conflictos por la paralización de obras viales y de construcción de viviendas. Esto fue confirmado por el mismo mandatario provincial. Ahora, Uñac habló en conferencia de prensa y contó que, de tres demandas que San Juan le impuso a Nación en aquel momento, ya retiraron dos y están a punto de hacer lo propio con la segunda, porque pagaron toda la deuda tomada durante el mandato del líder de Juntos por el Cambio.

Uñac, durante el acto de entrega de 837 viviendas en Pocito, contó que en el gobierno de Macri la promesa inicial fue que mandarían financiamiento para la construcción de 1.100 viviendas. Sin embargo, el dinero nunca llegó y “patearon” el apoyo para el 2017, y así sucesivamente hasta que terminó el mandato en el 2019.

“Lo pasaron para el 2018 porque nunca nos financiaron y terminamos el año 2019 del Gobierno nacional anterior encabezado por el expresidente Mauricio Macri firmando las mismas viviendas y sin financiamiento durante los cuatro años", agregó en aquel momento el gobernador.

Algo parecido sucedió con las obras viales, puntualmente con la Ruta 40. En aquel momento, el Gobierno provincial tuvo que poner el dinero que Nación no enviaba con el objetivo de no frenar las construcciones y no dejar a los obreros sin trabajo.

En este marco, en una conferencia de prensa, Uñac comentó que el actual gobierno, presidido por Alberto Fernández, pagó la deuda correspondiente. En ese tiempo, la Provincia demandó en tres ocasiones a Nación por no pagar lo que correspondía. Ya retiraron dos de las denuncias y están por hacer lo mismo con la tercera.

“La Provincia venía pagando los certificados de obra y haciéndose cargo de las mismas, por lo que denunciamos en tres oportunidades. Ahora, las retiramos, porque la pagaron la deuda y además vemos la voluntad política de un gobierno que tiene los ojos puestos en todo el territorio argentino”, dijo Uñac.

La última cifra que se conoció de la deuda que tenía el Estado nacional con San Juan era de $6.000 millones. Teniendo en cuenta que el precio dólar en el 2019 era de $60, la cantidad de dinero dólares era de US$100 millones. Si se convierte el monto al dólar oficial de este 2022, se calcula que el gobierno devolvió al 2022 alrededor de $17.000 millones.

De esta manera, la deuda entre el Gobierno nacional y el provincial quedará saldada. Lo que resta es que San Juan retire la tercera demanda que se presentó, con el objetivo de que la relación vuelva a ser estable.

