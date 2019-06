Nasisi: “Nunca me negué a restituirles los bienes a Rudolph y Matar”

Luego de que se conociera que irá a juicio oral por retención indebida de los bienes de los ingenieros Rudolph y Matar, Oscar Nasisi se defendió y negó las imputaciones que existen en su contra. El rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aseguró que en ningún momento se negó a devolver los elementos que los ingenieros usaban para trabajar hace 30 años en la casa de altos estudios y como prueba de ello invocó un depósito judicial que realizó él mismo. Por otra parte, acerca de los elementos que supuestamente faltan, dijo que los mandó a buscar y que nunca aparecieron. “Tengo la conciencia tranquila”, sostuvo.

Nasisi fue noticia esta semana, cuando se supo que la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento en su contra por retención indebida de bienes y ordenó que la causa vuelva a primera instancia, para que se clausure la instrucción y sea elevada a juicio oral y público. Fue la última instancia de revisión del tema y ya no hay recurso posible para interponer ante esa decisión.

La causa que involucra al rector se desprende del emblemático caso de Rudolph y Matar, los profesionales que en 1989 fueron apartados y denunciado por el entonces rector, Tulio Del Bono, por malversación de fondos. Tras años de litigio, la Justicia los declaró inocentes, contraatacaron con una demanda contra la UNSJ e intentaron recuperar los elementos de su propiedad que habían quedado bajo la custodia de la casa de altos estudios.

En 2014, con Nasisi como rector, Rudolph y Matar fueron hasta la UNSJ con un escribano para retirar sus cosas. Según el jefe de la casa de altos estudios, “encontraron el material, pero no lo aceptaron porque vieron que no había 14 cajas sino 9 y que una estaba abierta”.

Frente a esa situación, contó el rector, “yo ordené hacer una búsqueda de todo el material que pudiera existir y no había nada más”. Luego, aseguró: “Hice un depósito judicial con las cajas que había y dije ‘acá están’, las dejé en disponibilidad para que las retiraran cuando ellos quisieran”.

El abogado que representa a Rudolph y Matar (fallecido), Miguel Arancibia, asegura que Nasisi nunca hizo nada para localizar los elementos que desaparecieron. El rector lo desmintió de plano, insistió en que él mismo ordenó buscarlos y acotó: “Después de 25 años o 30, no sé si esas 14 cajas se transformaron en 9 y no sé si hay algunos elementos que faltan o no”.

Sucede que, según Nasisi, “no hay un inventario completo del contenido de las cajas, puede haber un punteo”. “No puedo devolver lo que no tengo y no tengo manera de acreditar lo que falta o que ellos acrediten lo que falta, porque no hay un inventario específico”, agregó.