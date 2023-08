Nate Díaz y Jake Paul chocan en el combate más esperado de boxeo: cartelera y horarios

Jake Paul busca recuperarse de su última derrota, en el combate de este sábado 5 de agosto ante Nate Díaz. El youtuber cayó ante Tommy Fury en Arabia Saudí hace pocos meses y, después de una larga espera, volverá a verse contra una exestrella de UFC. Esta vez, una leyenda de las Artes Marciales Mixtas estará del otro lado, con un récord de 22-13 en la compañía antes mencionada. En el American Airlines Center en Dallas, se sacarán chispas en una ansiada guerra de boxeo.

"Mi predicción es un nocaut en el quinto asalto. No estoy preocupado. Sé que lo quiero más y sé lo que hice en el entrenamiento, y teníamos personas que imitaban exactamente cómo pelea. Y sí, tal vez va a conectar un par de golpes, ese es el nombre del juego. Eso solo me despierta. Voy a ser golpeado y lo golpearé más fuerte, y seguiré adelante y capearé la tormenta y terminaré su carrera", comenzó diciendo Jake en The MMA Hour.

Luego, Paul también comentó: "Respeto su carrera, no lo respeto como persona. Hay una diferencia. Es un matón, es un punk. Golpea a personas inocentes. Siempre está tratando de montar una escena, tirando botellas de agua a la gente. Siempre está drogado. Como, ¿qué tipo de ejemplo es ese para todos, simplemente fumando todo el maldito tiempo? No me gustan estas cosas de él. Y alguien tiene que acosar al acosador, y eso es lo que haré el sábado".

Sigue la tensión entre Jake Paul y Nate Díaz

"Una vez que le golpee el trasero el sábado, querrá vengarse. Supongo que es un chico de la casa y le encanta besar el dedo de Dana White, y ser un buen chico y obedecer todas las reglas. Esto podría ser demasiado trabajo para él honestamente. La gente no se da cuenta de que en el boxeo, cuando eres tu propio promotor, es muy diferente. Hay más trabajo, hay más que implica, más requisitos de prensa. Así que puede que no le guste eso. Puede que le guste simplemente ser un luchador y no preocuparse tanto por el lado comercial", señaló el youtuber.

Por otro lado, Nate Díaz también habló con The MMA Hour y aprovechó para dejar algunas palabras sobre la compañía, Jake Paul y la oferta de 10 millones de dólares que este hizo: "Yo no lucho por esa organización. Si hacemos algo, vamos a hacer algo real. Co-promoción, en todo caso. Probablemente volverá a la UFC o hará algo como esto al estilo de las MMA, o el boxeo, cualquiera de los dos".

Cartelera de Jake Paul vs. Nate Díaz

Jake Paul vs. Nate Diaz: Peso Crucero (10 rounds).

Amanda Serrano vs. Heather Hardy: por el campeonato indiscutible Peso Pluma femenino (10 rounds).

H20 Sylve vs. William Silva: Peso Ligero (8 rounds).

Chris Avila vs. Jeremy Stephens: Peso Supermediano (6 rounds).

Shadasia Green vs. Olivia Curry: Peso Supermediano (10 rounds).

Alan Sánchez vs. Angel Beltrán Villa: Peso Wélter (8 rounds).

Horarios

España: 03:00 horas.

Estados Unidos: 23:00 horas (ET) / 20:00 horas (PT).

México: 21:00 horas.

Colombia: 22:00 horas.

Chile: 23:00 horas.

Argentina: 00:00 horas.

Perú: 22:00 horas.

Transmisión

El flamante y muy esperado combate entre Jake Paul y Nate Díaz podrá verse en España a través de DAZN. Mientras tantp, en México y Latinoamérica, el evento será transmitido mediante las señales de ESPN. En cuanto al streaming, STAR+ también hará lo propio.