Nazareno Gómez finalizó 30º en Mugello

El piloto sanjuanino Nazareno Gómez corre en la categoría SuperSport 300cc y representa al equipo Pasama. El fin de semana se desarrolló la quinta fecha del certamen italiano.

El viernes clasificó en el puesto 37º en el Circuito Internacional de Mugello, bajando en dos segundos su tiempo de vuelta con respecto a los entrenamientos. En la primera carrera el día sábado no pudo finalizar por algunos errores que lo privaron de avanzar.

"Con respecto a la carrera 1 el sábado cometí algunos errores que me dejaron sin ver la bandera a cuadros a una vuelta del final. No salió una bien, hice una buena largada y después me fui complicando", contó Nazareno.

En la competencia de domingo el piloto de Rivadavia pudo remontar algunas posiciones, hasta llegar al puesto 30º. "El domingo el trabajo fue distinto, fui progresando gracias a la ayuda del equipo y avancé algunos puestos", agregó el joven.

Sin dudas el entrenamiento de Gómez en Italia, tanto en lo deportivo como en lo físico, está dando sus frutos. Esto se vio reflejado en la segunda carrera, donde avanzó varias posiciones y se metió entre los 30 mejores.

La sexta fecha será el 2 y 3 de octubre en Vallelunga.